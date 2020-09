Johnson verwirrt Briten mit Sprichwort - Google-Anfragen schießen in die Höhe

Anzeige

London . Für viele seiner Landsleute hat sich der britische Premier Boris Johnson in einer Fernsehansprache zur Corona-Lage wohl nicht ganz verständlich ausgedrückt. Das Sprichwort “A stitch in time saves nine” mussten etliche Zuschauer googlen, wie aus der Google Trends-Statistik abzulesen ist.

Zur Sendezeit um kurz nach 20 Uhr schnellten die Suchanfragen am Dienstagabend in Großbritannien aus dem Nichts in die Höhe. Johnson wollte mit dem Spruch ausdrücken, dass es besser sei, früh erneut schärfere Corona-Maßnahmen zu ergreifen als zu spät.

Wörtlich ist die Redewendung mit “Ein Nadelstich zur richtigen Zeit spart neun weitere” zu übersetzen. Sinngemäß kommt das Sprichwort wohl dem deutschen “Vorsorge ist besser als Nachsorge” am nächsten. Der Premier steht in der Kritik, im Frühjahr zu spät auf die Corona-Pandemie reagiert zu haben. Mit mehr als 40.000 Toten ist Großbritannien das am schwersten getroffene Land in Europa. Derzeit steigen die Zahlen wieder rapide an.