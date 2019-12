Johnson ist unberechenbar: Das Brexit-Drama geht weiter

Anzeige

Brüssel. Danke, tschüss, ade: Großbritannien wird sich Ende Januar kommenden Jahres aus der EU verabschieden. Nach 43 Jahren und einem Monat. Das Unterhaus in London hat am Freitag dem Austrittsvertrag zugestimmt. Nur noch Formsache ist die Zustimmung des Oberhauses und des Europaparlaments. Das Brexit-Drama ist damit aber leider noch nicht zu Ende. Noch immer droht ein ungeregelter Austritt mit chaotischen Auswirkungen.

Bis Ende 2020 wollen die britische Regierung unter Boris Johnson und die EU regeln, wie die Beziehungen zwischen dem Inselstaat und Kontinentaleuropa in der Zukunft aussehen sollen.

Die Zeit wird knapp

Das sind elf Monate. Weil aber jeder einzelne der 27 verbliebenen Mitgliedsstaaten der EU dem neuen Vertrag in seinem Parlament zustimmen muss, bleibt faktisch nur Zeit bis Herbst. Das ist sportlich. Noch nie ist ein Freihandelsvertrag in so kurzer Zeit ausgehandelt worden.

Es ist wenig wahrscheinlich, dass es gelingt. Denn Voraussetzung dafür wäre ein Vertrauensverhältnis zwischen den Verhandlern auf beiden Seiten des Kanals. Doch mit dem Vertrauen ist es so eine Sache.

Das liegt an Johnson. Er scheint wild entschlossen, eine mögliche Verlängerung der Verhandlungen über das Jahresende 2020 hinaus von vorneherein auszuschließen. Das könnte sich, wenn er ernst meint, als schwerer Fehler herausstellen.

Johnson übt Druck auf die EU aus

Natürlich sind solche Ankündigungen da, um Druck auf die EU-Seite auszuüben. Das ist legitim. Doch die EU hat es vergleichsweise gut. Sie braucht Großbritannien unter dem Strich weniger als das Vereinigte Königreich die EU. Verhandlungspfusch schadet den Briten, denen Johnson für die Zeit nach dem Brexit eine rosige Zukunft versprochen hat.

Johnson hat es in der Hand. Wenn Großbritannien zusichert, sich auch künftig in Steuerfragen, im Arbeitsrecht und in Sozialbereich eng an EU-Standards zu halten, dann könnten die Verhandlungen – vielleicht mit ein paar Monaten der Verzögerung – erfolgreich beendet werden.

Es ist nicht einmal ausgeschlossen, dass es so kommt. Denn mit vollmundigen Ankündigungen hält es Johnson wie jeder Populist. Er ist unberechenbar. Er wollte schon einmal lieber tot im Graben liegen als bei der EU um eine Fristverlängerung für den Brexit zu bitten. Ein paar Wochen später schrieb er doch einen entsprechenden Brief an die EU-Kommission.