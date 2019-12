Jogginghosen-Verbot an Schulen? “Die Lehrer müssen Vorbilder sein!”

Anzeige

Berlin. Gehören Jogginghose und Leggings an Schulen verboten? Das private Oskar-Kämmer-Gymnasium in Hannover hat sich im kommenden Jahr zu diesem Schritt entschlossen. In einer Mail informierte Rektorin Alvira Ramazanova die Eltern darüber, dass sie Jogging-Outfits oder auch Leggings für "keine angemessene Kleidung" für den Unterricht halte. Wer künftig dagegen verstoße, müsse nach dem dritten Mal mit Sanktionen rechnen - wie "den Schulhof saubermachen, Tische in der Mensa wischen oder Ähnliches". Ist es wirklich sinnvoll, Schülern Kleidungsvorschriften zu machen? Die Reaktionen im Bundestag fallen unterschiedlich aus.

"Ich will nicht in einem Land leben, in dem der Staat einheitliche Schulkleidung für alle vorschreibt. Aber Schulleitungen müssen die Freiheit haben, ihr individuelles Schulprofil auf den unterschiedlichsten Feldern zu schärfen. Dazu können auch Mindeststandards an Kleidung in der Schule gehören", sagte Thomas Sattelberger, bildungspolitischer Sprecher der FDP dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Am besten angenommen würden solche neuen Spielregeln, wenn die Schulleitung sie nicht im Alleingang von oben herab bestimme, sondern Schüler und Eltern in die Entscheidung einbeziehe, sagte der Politiker.

"Jogginghose ja oder nein - die Angrenzung dürfte schwierig werden"

Margit Stumpp, bildungspolitische Sprecherin der Grünen, verwies darauf, dass Kleidung für Jugendliche eine wichtige Rolle spiele. Sie erklärte: "Wenn ein privates Gymnasium Jogginghosen verbannen will, liegt auch das im Entscheidungsspielraum, den die pädagogische Freiheit bietet. Ob sich die Schulleitung damit einen Gefallen tut, ist alleine schon wegen der schwierigen Abgrenzung - ist das eine Jogginghose oder ist das keine-, fraglich. Man erinnere sich an Karl Lagerfeld, der in einer Jogginghose zunächst den Kontrollverlust über das eigen Leben sah, um sie später erfolgreich und hochpreisig selbst an den Mann bzw. die Frau zu bringen.“

Götz Frömming, sitzt für die AfD im Bildungsausschuss des Bundestags. Er hat als Lehrer an Elite-Internaten mit Schuluniformen und an sogenannten Brennpunkt-Schulen unterrichtet: "Die Initiative der Rektorin ist zu begrüßen. Dieses Beispiel sollte Schule machen. Die AfD hat sich auf Landesebene für Schuluniformen und Kleidervorschriften wie ein Kopftuchverbot ausgesprochen", sagte er dem RND. "Früher haben die Eltern auf ein gepflegtes äußeres Erscheinungsbild ihrer Kinder geachtet. Wenn sie das nicht mehr tun, ist es gut und richtig, wenn die Lehrer hier eingreifen." Allerdings müssten die Pädagogen auch selbst mit gutem Beispiel vorangehen, so Frömming. Lehrer sollten deshalb nicht in Freizeitkleidung zum Unterricht erscheinen. Der Politiker: "Die Erfahrungen aus anderen Ländern oder auch aus Privatschulen zeigen, dass sich Sekundärtugenden wie Pünktlichkeit, Höflichkeit und ein gepflegtes Äußeres positiv auf den Lernerfolg auswirken."

"Lehrer in kurzen Hosen sind unangemessen"

Oberster Bildungspolitiker unter den Bundestagsabgeordneten ist Ernst Dieter Rossmann (SPD). Der Vorsitzende des Ausschusses für Bildung und Forschung, sagte dem RND: "Natürlich gehört angemessene Kleidung zur Schule dazu - bei Schülerinnen und Schülern genauso wie bei Lehrkräften." Was angemessen sei, müssten Lehrkräfte, Eltern und Schüler dabei gemeinsam festlegen. Rossmann: "Ich persönlich finde eine Lehrkraft in kurzen Hosen dabei genauso unangemessen wie ein Schüler oder eine Schülerin mit Schlafanzug oder Basecap im Unterricht."

Schulen sind vor allem Ländersache, die Bundesebene kann nur indirekt Einfluss auf bestimmte Entscheidungen nehmen. Über eine Kleiderordnung können die Lehreinrichtungen weitgehend selbst entscheiden. In Deutschland gibt es nur wenige, meist private Schulen, die sogar eine Schuluniform vorschreiben.













