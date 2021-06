Joe Bidens Infrastrukturdeal: Ein Tandem auf dem Hochseilakt

Anzeige

Washington. Mit seinen goldenen Vorhängen, den Kronleuchtern und einer Galerie von Ölgemälden an der Wand ist der East Room einer der prachtvollsten Räume des Weißen Hauses. Ex-Präsident Donald Trump nutzte den Saal regelmäßig, um sich vor großem Publikum in Szene zu setzen. Sein Nachfolger regiert deutlich bescheidener. Doch am Donnerstag (Ortszeit) lud Joe Biden kurzfristig die Presse in den East Room, um stolz einen Meilenstein seiner Präsidentschaft zu präsentieren.

„Ich habe es viele Male zuvor gesagt“, hob der 78-Jährige an. „Es gibt nichts, was unsere Nation nicht erreichen kann, wenn wir zusammenarbeiten.“ Tatsächlich sind die Suche nach überparteilichen Gemeinsamkeiten und der Appell zur Aussöhnung der Nation die Markenzeichen des Politikers. Nun hofft er, ein erstes Vorzeigeprojekt gefunden zu haben – ein von demokratischen und republikanischen Senatoren unterstütztes Gesetzespaket zur Sanierung der maroden Infrastruktur.

Noch sind viele Details unklar und das politische Schicksal des vereinbarten Kompromisses alles andere als sicher. Aber der Milliardendeal besitzt enorme politische Bedeutung für den Präsidenten: Er würde erstmals die Blockade seiner wichtigsten Gesetzesvorhaben durch die Republikaner aufbrechen und zugleich ein Signal gegen die dramatische Polarisierung des Landes setzen. „Ich kenne den Senat besser als die meisten von Ihnen“, rief Biden lachend den Journalisten zu. Er war sichtlich zufrieden.

Das Paket ist deutlich geschrumpft

Doch bei genauerem Hinsehen ist der Erfolg hoch fragil. So hat sich Biden mit einer kleinen Gruppe von zehn republikanischen und demokratischen Ex-Kollegen aus dem Senat nämlich nur auf einen Teil seiner Vorhaben zur Modernisierung von Straßen, Brücken, Schienen, Stromnetzen und Wasserleitungen einigen können. Statt der ursprünglich geplanten 2 Billionen Dollar Investitionen in die klassische Infrastruktur sind nun 1,2 Billionen Dollar über acht Jahre vorgesehen.

Unter anderem sind viele Vorhaben zum Klimaschutz dem Kompromiss zum Opfer gefallen. Vor allem gibt es keinerlei Einigung über den zweiten Teil von Bidens ursprünglichem Gesetzespaket, der weitere 2 Billionen Dollar für besseren Krankheitsschutz, Kinderbetreuung und ein kostenloses Grundstudium vorsieht.

Das Schicksal beider Projekte ist jedoch eng verknüpft: Ohne die Sozialreformen wird Biden den linken Flügel seiner eigenen Partei nicht zur Unterstützung des Infrastrukturkompromisses bewegen können. Deswegen wagt der Präsident nun einen politischen Hochseilakt: Die Investitionen in Verkehrs- und Stromnetze will er gemeinsam mit den Republikanern beschließen, das Sozialprogramm aber über eine Sonderklausel im Alleingang durch den Kongress bringen.

Biden geht hohes Risiko ein

Das Risiko des Scheiterns ist hoch, aber angesichts der extrem knappen Mehrheitsverhältnisse hat Biden keine wirkliche Alternative. Im Senat verfügen Republikaner und Demokraten über jeweils 50 Sitze. Für wichtige Entscheidungen sind grundsätzlich de facto 60 Stimmen erforderlich. Nur Vorhaben im Zusammenhang mit dem verabschiedeten Haushalt können im Ausnahmefall mit einfacher Mehrheit verabschiedet werden.

Bis zur Sommerpause im August soll das Infrastrukturgesetz zumindest geschrieben sein. Schon bei der Detaildiskussion dürfte es schwierig sein, tatsächlich mindestens zehn republikanische Stimmen zu sichern.

Strippenzieher und Quertreiber im Hintergrund: Joe Manchin, der demokratische Senator von West Virginia, ist eine der zentralen Figuren in Bidens kompliziertem Stimmenkalkül. Er gehört zu der Verhandlungsgruppe für den Infrastrukturdeal. Doch ist unklar, ob er die Sozialreformen unterstützt. © Quelle: imago images/UPI Photo

Gleichzeitig muss Biden den linken Flügel seiner eigenen Partei bei der Stange halten. Das soll mit dem Sozialpaket passieren, das einigen moderaten Parteifreunden wie dem notorisch quertreibenden Senator von West Virginia, Joe Manchin, jedoch zu weit geht.

Das ärgert die Progressiven mächtig. Doch ohne die Stimmen ihrer rechten Parteifreunde hat das Vorhaben keinerlei Chance.

Immerhin in einem Punkt legte sich Biden nun schon einmal fest: Er will das Infrastruktur- und das Sozialpaket nur zusammen unterschreiben. „Das ist ein Tandem“, sagte der Präsident. Nun muss das fragile Doppelrad nur noch fahren.