Joe Biden würde als Präsident US-Botschaft in Jerusalem lassen

Washington. Sollte Joe Biden zum Präsidenten der USA gewählt werden, würde er die Botschaft in Israel in Jerusalem lassen. Das sagte der einzig verbliebene Bewerber um die demokratische Präsidentschaftskandidatur am Mittwoch bei einer virtuellen Spendenveranstaltung. Die Verlegung durch Präsident Donald Trump von Tel Aviv nach Jerusalem nannte Biden jedoch “kurzsichtig und leichtfertig”.

Eine erneute Verlegung würde dem stagnierenden Friedensprozess zwischen der israelischen Regierung und der Palästinensischen Autonomiebehörde nicht zuträglich sein, sagte Biden. Seit Generationen kämpfen diese über die Aufteilung von Land und Macht, insbesondere in Jerusalem. Trumps Entscheidung ratifizierte im Prinzip den Anspruch der israelischen Regierung auf die umstrittene Hauptstadt, die für Juden, Muslime und Christen heilig ist.

US-Konsulat in Ostjerusalem?

Er würde eher ein US-Konsulat in Ostjerusalem eröffnen, um mit der palästinensischen Führung Gespräche über eine Zweistaatenlösung zu führen. Ein Verfolgen einer solchen war lange die offizielle Haltung der USA.

Auch Trump spricht sich offiziell dafür aus - seine Entscheidung 2018, die Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen, spiegelt dies allerdings nicht wider. Trump gilt dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu als nahe, einem Hardliner, wenn es um jüdische Ansprüche auf Jerusalem und Umgebung geht.

RND/AP