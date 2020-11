„Düstere Ära der Dämonisierung" beenden: Joe Biden will Präsident aller Amerikaner sein

Anzeige

Wilmington. Der Sieger der US-Wahl Joe Biden hat versprochen, Präsident aller US-Amerikaner zu sein. „Ich verspreche, ein Amerikaner zu sein, der nicht danach strebt zu spalten, sondern zu einen“, sagte der Demokrat Biden bei seiner ersten Rede nach Bekanntgabe seines Sieges in seiner Heimatstadt Wilmington (Delaware) am Samstagabend (Ortszeit). Seine Regierung werde die „Seele Amerikas“ und den Respekt für die USA auf der Welt wieder herstellen. „Lasst uns diese düstere Ära der Dämonisierung hier und jetzt zu Ende gehen lassen“, sagte Biden.

„Lasst uns uns gegenseitig eine Chance geben“, sagte er mit Blick auf Wähler von Präsident Donald Trump. Er könne ihre Enttäuschung nachvollziehen, sagte Biden, auch er habe einige Male verloren. Doch seien Anhänger der jeweils anderen Partei keine Feinde, sondern ebenfalls Amerikaner. Er werde so hart für die arbeiten, die ihn nicht gewählt hätten, wie für die, die ihn gewählt hätten. Trump hat seine Niederlage nicht eingestanden und rechtliche Schritte wegen des Auszählung in mehreren Staaten angekündigt.

„Sie haben Hoffnung, Einigkeit, Anstand, Wissenschaft und Wahrheit gewählt“

Als erste Amtshandlung will Biden die Reaktion der Regierung auf die Coronavirus-Pandemie ändern. Schon am Montag werde er einen Expertenrat zur Eindämmung der Pandemie vorstellen. Die „führenden Wissenschaftler und Experten“ würden ihm helfen, einen „Aktionsplan“ zu entwickeln, der schon ab dem Tag seiner Amtseinführung am 20. Januar umgesetzt werden könne, sagte Biden.

Als weitere wichtige Aufgaben seiner Präsidentschaft nannte Biden den Kampf gegen Rassismus und den Klimawandel und die wirtschaftliche Erholung des Landes. „Wir haben die Chance, die Verzweiflung zu besiegen, eine Nation des Wohlstands und Ziele aufzubauen. Wir können das schaffen“, sagte Biden in seiner Rede. „Es ist die Ehre meines Lebens, dass so viele Amerikaner für meine Vision abgestimmt haben. Und jetzt werden wir diese Vision Realität werden lassen."

Biden joggte im schwarzen Anzug, mit schwarzer Maske und einer hellblauen Krawatte auf die Bühne. Er winkte seinen Unterstützern zu, die für ihn hupten und Fahnen schwenkten. Zuvor hatte die designierte Vizepräsidentin Kamala Harris Bidens Auftritt mit einer eigenen Rede eingeleitet. Sie sagte, die amerikanischen Wähler hätten eine Wende in den Vereinigten Staaten eingeleitet. „Als unsere Demokratie selbst auf dem Wahlzettel stand, die Seele Amerikas auf dem Spiel stand und die Welt zuschaute, habt ihr einen neuen Tag für Amerika eingeläutet“, sagte Harris. „Ihr habt Hoffnung, Einigkeit, Anstand, Wissenschaft und Wahrheit gewählt. Ihr habt Joe Biden als nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt.“

Kamala Harris. © Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa

Mit Blick auf ihre eigene Wahl zur ersten Vizepräsidentin der USA sagte Harris, sie denke an alle Frauen, die diesen geschichtsträchtigen Moment möglich gemacht hätten.

Der Demokrat Biden war am Samstag von Medien - wie in den USA üblich - zum Gewinner im Rennen um das Weiße Haus gegen Amtsinhaber Donald Trump ausgerufen worden. Die Vereidigung ist für den 20. Januar geplant. Die 56-jährige Harris würde die erste Frau und schwarze Amerikanerin im Vizepräsidentenamt.