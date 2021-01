Biden plant Anordnung: Behörden sollen mehr US-Waren kaufen

Anzeige

Anzeige

Baltimore. US-Präsident Joe Biden will am Montag per Erlass die Bundesbehörden anweisen, mehr amerikanische Waren zu kaufen. Wie aus Regierungskreisen verlautete, sollen die Regeln des bereits bestehenden „Buy American“-Programms verschärft werden, indem Ausnahmeregelungen geändert werden, die Auftragnehmern die Beschaffung ausländischer Produkte erlauben.

What’s up, America? Der wöchentliche USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur - immer dienstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Die neue Regierung wolle so die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie mindern, die seit Februar 2020 zum Verlust von 540.000 Arbeitsplätzen in Fabriken geführt hat, hieß es. Finanziert werden soll die Anordnung mit 600 Milliarden Dollar aus dem Haushaltsposten für Beschaffungsmaßnahmen des Bundes.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

In den USA geht die Zahl der Arbeitsplätze in der verarbeitenden Industrie allerdings schon seit vier Jahrzehnten zurück. 1979 arbeiteten in US-Fabriken 19,5 Millionen Menschen, jetzt sind es nach Angaben des Arbeitsministeriums noch 12,3 Millionen. 2008 half die US-Regierung der Autoindustrie, Arbeitsplätze zu erhalten. Bidens Vorgänger Donald Trump hatte eine Renaissance von Fabrikarbeitsplätzen in den USA versprochen, dieses Ziel aber auch in der Zeit vor der Corona-Pandemie nicht erreicht.