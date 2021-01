Biden-Bestätigung im Kongress – wichtige Fragen und Antworten zur Abstimmung

Anzeige

Washington. Historisch betrachtet geht es nur noch um eine Formalität: Der US-Kongress kommt am Mittwoch zusammen, um wie von der Verfassung vorgeschrieben das Ergebnis der Präsidentschaftswahl zu bestätigen. Der abgewählte Präsident Donald Trump weigert sich immer noch, seine Niederlage einzugestehen und setzt nun auf einige Republikaner im Repräsentantenhaus und im Senat, die seine haltlosen Vorwürfe von Wahlbetrug unterstützen. Die Chancen, dass durch die Einsprüche der Republikaner das Wahlergebnis noch umgekehrt wird, gelten als aussichtslos. Verzögern können die Störaktionen die Sitzung aber sehr wohl.

Was geschieht, wenn der Kongress am Mittwoch zusammentritt?

Nach amerikanischem Bundesrecht muss der Kongress am 6. Januar zusammenkommen und versiegelte Stimmen aus den Einzelstaaten verlesen, zählen und dann das Endergebnis offiziell verkünden. Die Stimmen werden in Mahagoni-Truhen in den Saal getragen. Vertreter beider Parteien und aus beiden Kammern tragen die Ergebnisse laut vor und nehmen eine offizielle Zählung vor. Der Vorsitzende des Senats, Vizepräsident Mike Pence, leitet die Sitzung und verkündet den amtlichen Sieger. Die Sitzung beginnt um 13 Uhr (Ortszeit; 19.00 Uhr MEZ).

Was steht in der Verfassung?

Die Verfassung verlangt, dass der Kongress zusammentritt und die Stimmen der Wahlleute zählt. Kommt es zu einem Gleichstand bei den Stimmen, entscheidet das Repräsentantenhaus über die Präsidentschaft. Dann hat jede Kongressdelegation, also jeder Einzelstaat, eine Stimme. Dieser Fall ist seit dem 19. Jahrhundert nicht mehr eingetreten. Der Sieg des Demokraten Joe Biden über Trump fiel jedoch deutlich aus. Er gewann mit 306 zu 232 Stimmen.

Wie läuft die Sitzung ab?

Die beiden Kammern treffen sich ab dem Mittag, um die Stimmen der Wahlleute zu zählen. Sollte der Vizepräsident die Sitzung nicht leiten können, springt der dienstälteste Senator der größten Fraktion ein, in diesem Fall der Republikaner Chuck Grassley aus Iowa.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt zunächst in alphabetischer Reihenfolge der Einzelstaaten die bestätigten Stimmen der Wahlleute vor. Von beiden Parteien ernannte Bevollmächtigte beider Kammern tragen dann das Ergebnis für jeden Staat noch einmal einzeln vor und notieren die Zahlen. Am Ende verkündet der Vorsitzende, welcher Kandidat für das Amt des Präsidenten und des Vizepräsidenten die Mehrheit der Stimmen errungen hat.

Sind Einsprüche möglich?

Ja, Einsprüche sind möglich. Nachdem ein Bevollmächtigter das bestätigte Wahlergebnis eines Staates vorgetragen hat, kann jeder Abgeordnete und Senator aufstehen und Einspruch gegen das Ergebnis erheben, auf welcher Grundlage auch immer. Der Vorsitzende wird den Einspruch jedoch erst anhören, wenn er schriftlich vorliegt und von je einem Mitglied des Repräsentantenhauses und des Senats unterschrieben wurde.

Wenn ein solcher Antrag gestellt wird, wird die gemeinsame Sitzung ausgesetzt und das Repräsentantenhaus und der Senat beraten getrennt über den Einspruch. Damit der Einspruch Bestand hat, müssen beide Kammern mit einfacher Mehrheit zustimmen. Sind sie sich nicht einig, gelten die Stimmen als gezählt. Im Repräsentantenhaus verfügen die Demokraten über eine Mehrheit, können also einen Einspruch abwehren.

Zuletzt wurde ein solcher Einspruch im Jahr 2005 geprüft, als zwei demokratische Vertreter aus dem Senat und dem Repräsentantenhaus Zweifel am Wahlergebnis in Ohio äußerten und erklärten, es habe Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung dort gegeben. Beide Kammern wiesen den Einspruch zurück.

Werden Einsprüche erwartet?

Mehrere republikanische Abgeordnete im Repräsentantenhaus und eine kleinere Gruppe von republikanischen Senatoren haben angekündigt, gegen die Ergebnisse aus umkämpften US-Staaten Einspruch zu erheben. Trump behauptet, in diesen Staaten um einen Wahlsieg betrogen worden zu sein, obwohl weder er noch seine Anwälte dafür Beweise vorgelegt haben. Auch die Abgeordneten präsentierten keine Beweise und widersprachen auch nicht der Vereidigung von Kongressabgeordneten, die auf denselben Wahlzetteln gewählt wurden wie der künftige Präsident.

Trumps Unterstützer im Kongress verlangen die Einsetzung einer Untersuchungskommission, die umgehend die Wahlergebnisse prüfen soll. Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, forderte seine Kollegen allerdings auf, keinen Widerspruch gegen Wahlergebnisse einzulegen. Kritik kam auch von anderen republikanischen Senatoren.

Was ist die Rolle von Vizepräsident Pence?

Pence hat in dem Verfahren eine weitgehend zeremonielle Rolle, auch wenn Trump sich etwas anderes wünscht. Er ist in der Sitzung am Mittwoch nach der Auszählung der Stimmen des Wahlgremiums gezwungen, Bidens Sieg und seine eigene Niederlage zu verkünden. So erging es bereits 2001 Al Gore, der als Vizepräsident und Präsidentschaftskandidat der Demokraten gegen den Republikaner George W. Bush verlor. Biden saß 2017 der Sitzung vor, die Trump zum Wahlsieger erklärte.

Was kommt als nächstes?

Die gemeinsame Sitzung ist die letzte offizielle Chance für Einsprüche gegen das Wahlergebnis. Trump bleiben damit nur noch Klagen vor Gericht, von denen sein Team bisher Dutzende verlor. „Ich glaube, es kommt eine Zeit, zu der man einsehen muss, dass man trotz aller Bemühungen nicht erfolgreich war“, sagte der republikanische Senator John Cornyn aus Texas im Dezember.