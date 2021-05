Jill und Joe Biden verdienten im vergangenen Jahr 607.000 Dollar

Anzeige

Washington. US-Präsident Joe Biden hat am Montag eine von seinem Vorgänger Donald Trump unterbrochene Tradition wieder aufleben lassen und seine Steuererklärung veröffentlicht.

Er und seine Frau Jill verdienten demnach im vergangenen Jahr 607.336 Dollar (rund 500.000 Euro) und zahlten davon 25,9 Prozent an Bundeseinkommensteuer. Der durchschnittliche Steuersatz liegt bei rund 14 Prozent.

Trump hatte über seine gesamte Amtszeit die Veröffentlichung seiner Steuererklärungen verweigert.

Auch Vizepräsidentin Harris und Ehemann veröffentlichen Steuererklärung

Vizepräsidentin Kamala Harris und ihr Mann Douglas Emhoff legten auch ihre Einkommen offen. Sie zahlten demnach 36,7 Prozent Steuern auf ein Einkommen von 1.695.225 Dollar. Harris war vorher Senatorin in Kalifornien und ihr Mann Anwalt in Los Angeles. Er lehrt nun Recht an der Georgetown-Universität.

Biden hatte Transparenz seine persönlichen Finanzen zu einem Wahlkampfthema gemacht und vor der Wahl im November seine Steuererklärungen von 22 Jahren veröffentlicht. Trump hatte das vier Jahre lang abgelehnt.

Die „New York Times“ machte schließlich Trumps Steuerdaten von seinem ersten Amtsjahr ausfindig; demnach zahlte der Milliardär 2017 gerade mal 750 Dollar Bundeseinkommensteuer. Einer Statistik der Finanzbehörde IRS zufolge zahlt der durchschnittliche US-Steuerzahler jährlich 12.000 Dollar.