US-Präsident Biden hält Impfverweigerer für unpatriotisch

US-Präsident Joe Biden hat Impfverweigerer in Amerika als unpatriotisch kritisiert. Er sei überrascht über jene Landsleute, die sich den Pikser gegen das Coronavirus nicht geben lassen wollten, sagte Biden in einem Interview des Senders ABC News, das am Mittwoch ausgestrahlt wurde.

„Diese Art Macho-Ding“ á la „Ich werde mir keine Impfung verpassen lassen und ich habe ein Recht als Amerikaner, meine Freiheit, es nicht zu tun“ könne er einfach nicht verstehen. „Warum sind Sie kein Patriot, und schützen andere Leute?“, fragte Biden. Er habe darauf gehofft, die Politik von der landesweiten Impfkampagne fernhalten zu können.

Die drei bisher in den USA zugelassenen Impfstoffe seien sicher und essenziell, um das Land aus der Pandemie zu holen, betonte Biden. Die größte Veränderung in seinem Leben, seitdem er sich im Dezember vor laufenden TV-Kameras habe impfen lassen, sei, dass „ich jetzt meine Enkelkinder drücken kann.“