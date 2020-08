Joe Biden über Donald Trump: “Dieser Präsident kann Gewalt nicht beenden”

Anzeige

Pittsburgh. Zwei Monate vor der Präsidentschaftswahl in den USA hat Herausforderer Joe Biden mit einer Rede in der Industriestadt Pittsburgh eine neue Phase im Wahlkampf eröffnet und Präsident Donald Trump scharf attackiert.

Der Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei warf Trump am Montag in einer knapp halbstündigen Ansprache Unfähigkeit und Scheitern vor - in der Corona-Krise wie in der Reaktion auf die anhaltenden gewaltsamen Proteste in amerikanischen Städten.

Video "Recht und Ordnung" für die USA? 2:02 min Auf dem Parteitag der Republikaner kam nicht nur Vizepräsident Mike Pence zu Wort. Donald Trump ließ auch seine Familie aufmarschieren. © Reuters

“Dieser Präsident kann die Gewalt nicht beenden”, sagte Biden in einem Saal der Carnegie-Mellon-Universität vor Kameras, aber ohne Publikum. Er mache die Situation nicht besser, sondern immer schlimmer. Trump habe darin versagt, Amerika vor der rasanten Ausbreitung des Coronavirus zu schützen.

Jetzt setze er auf “Law and Order”, auf Recht und Ordnung, und betreibe eine Politik der Angst: “Je mehr Chaos und Gewalt, desto besser ist es für Trumps Wiederwahl.”