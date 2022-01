„Von den Überlebenden lernen“: Joe Biden mahnt am Holocaust-Gedenktag

Anzeige

Washington. US-Präsident Joe Biden hat anlässlich des Holocaust-Gedenktags vor Versuchen gewarnt, die Geschichte zu leugnen oder zu verzerren. „Wir müssen korrekt über den Holocaust unterrichten und uns gegen Bestrebungen wehren, die Geschichte zu ignorieren, zu leugnen, zu verzerren und zu revidieren“, teilte Biden am Donnerstag mit.

Es gebe immer weniger Überlebende, die ihre Geschichten erzählen könnten. Biden wollte am Donnerstag die Holocaust-Überlebende Bronia Brandman im Weißen Haus empfangen.

Video Holocaust-Überlebende im Bundestag: Judenhass ist alltäglich 1:38 min Die Holocaust-Überlebende Inge Auerbacher hat an die Menschen in Deutschland appelliert, sich dem Antisemitismus entgegenzustellen. © dpa

Er verwies auch auf den tödlichen Vorfall bei einem Neonazi-Aufmarsch in der US-Stadt Charlottesville 2017 und die Geiselnahme in einer Synagoge in Colleyville Mitte Januar. Diese Vorfälle würden auf schmerzliche Weise daran erinnern, dass der Hass nicht verschwinde, sondern sich nur verstecke.

„Heute und jeden Tag haben wir die moralische Verpflichtung, die Opfer zu ehren, von den Überlebenden zu lernen, die Retter zu würdigen und die Lehren aus dem abscheulichsten Verbrechen des letzten Jahrhunderts weiterzugeben“, so Biden. Er selbst habe als Kind von seinem Vater am Esstisch vom Holocaust erfahren.

Am 27. Januar 1945 hatten Soldaten der Roten Armee die Überlebenden des deutschen Konzentrationslagers Auschwitz im besetzten Polen befreit. Die Nazis hatten dort mehr als eine Million Menschen ermordet. Seit 1996 wird das Datum in Deutschland als Holocaust-Gedenktag begangen.