Anführer der Terrormiliz IS laut Biden bei Einsatz in Syrien getötet – Zivilisten unter den Opfern

Washington. Bei einem Anti-Terror-Einsatz der USA im Nordwesten Syriens ist der Anführer der Terrormiliz IS, Ibrahim al-Haschimi al-Kuraschi, getötet worden. Das teilte US-Präsident Joe Biden am Donnerstag mit.

In der vergangenen Nacht habe das US-Militär auf seinen Befehl hin eine Anti-Terror-Operation im Nordwesten des Landes durchgeführt, teilte Biden am Donnerstag mit. Biden bedankte sich bei den den Streitkräften. „Alle Amerikaner sind wohlauf von der Operation zurückgekehrt“, so der US-Präsident. Er wolle sich später am Tag näher zu dem Einsatz äußern.

Spezialeinheiten des US-Militärs haben am Mittwoch den Anti-Terror-Einsatz in der syrischen Provinz Idlib durchgeführt. „Die Mission war erfolgreich“, teilte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, daraufhin mit. Auf Seiten der USA seien keine Opfer zu beklagen gewesen. Unterdessen berichteten Anwohner und Aktivisten von mehreren getöteten Personen. Unter ihnen seien auch Zivilisten, hieß es.

Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete am Donnerstag, dass 13 Zivilisten bei schweren Gefechtenzwischen der von den USA angeführten Koalition und Terroristen getötet worden seien, darunter auch vier Kinder.

In der Nähe des Einsatzortes wurde auch IS-Chef al-Bagdadi 2019 getötet

Der Einsatz ereignete sich in der von Rebellen gehaltenen nordwestlichen Provinz Idlib. Mehrere Anwohner berichteten der Nachrichtenagentur AP, sie hätten Körperteile nahe eines Hauses im Ort Atme gesehen. Die Anwohner, die anonym bleiben wollten, berichteten von Hubschraubern, Explosionen und Maschinengewehrfeuer.

Anwohner berichteten einem dpa-Fotografen vor Ort, die Gefechte rund um ein Haus hätten gut drei Stunden gedauert. Das Ziel befand sich nur wenige Kilometer vom Ort entfernt, wo US-Spezialkräfte im Herbst 2019 IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi bei einem Einsatz getötet hatten.

Im Bürgerkriegsland Syrien kämpft eine Militärkoalition unter Führung der USA gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Der IS hatte im Sommer 2014 große Gebiete im Norden des Irak in seine Gewalt gebracht. Kurz darauf riefen die Dschihadisten ein Kalifat aus, zu dem auch Regionen im Nachbarland Syrien gehörten. Militärisch wurde die Terrormiliz im März 2019 besiegt, ist jedoch weiter in beiden Ländern aktiv und verübt immer wieder Anschläge.