Glückwünsche und Segen: Papst Franziskus telefoniert mit Joe Biden

Rom. Papst Franziskus hat dem künftigen US-Präsidenten Joe Biden am Telefon zu dessen Wahl gratuliert. Vatikansprecher Matteo Bruni bestätigte am Donnerstagabend nach Angaben der offiziellen Internetseite „Vaticannews“ entsprechende Berichte aus Bidens Umfeld.

Der künftige US-Präsident habe Franziskus für dessen Segen und Glückwünsche gedankt. Der Katholik Biden habe überdies die Rolle des Papstes bei der Förderung von Frieden und Versöhnung gewürdigt. Joe Biden habe bei dem Telefonat die Hoffnung geäußert, auf der Grundlage des gemeinsamen Glaubens an die Würde und Gleichheit aller Menschen zusammenzuarbeiten.

Gemeinsam mit dem Papst möchte er sich demnach für Arme und Ausgegrenzte, im Kampf gegen den Klimawandel sowie für die Aufnahme und Integration von Migranten und Flüchtlingen einsetzen.

Biden die Kommunion verweigert

Der Vorsitzende der US-Bischofskonferenz und Erzbischof von Los Angeles, José Gomez, verband seine Glückwünsche mit der Hoffnung, dass die politische Führung des Landes im Geist der Einheit im Dialog für das Allgemeinwohl zusammenfinde.

Nachdem katholische Würdenträger wie der New Yorker Kardinal Timothy Dolan bei Veranstaltungen mehrfach Nähe zum bei der Wahl unterlegenen Präsidenten Donald Trump demonstriert hatten, betonte Gomez in seiner Glückwunschbotschaft an Biden die Forderung, die Heiligkeit jedes menschlichen Lebens zu verteidigen.

Ein Priester der Diözese Charleston im Bundesstaat South Carolina hatte Biden im vergangenen Herbst die Kommunion verweigert, da dieser das Recht auf Abtreibung verteidigt.