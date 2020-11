Joe Biden führt in Georgia – auch dank der Arbeit von Politikerin Stacey Abrams

Anzeige

Fast 30 Jahre ist es her, dass der Bundesstaat Georgia einen demokratischen Präsidentschaftskandidaten gewählt hat: Das war Bill Clinton im Jahr 1992. Doch nun liegt Joe Biden in dem traditionell republikanischen Gebiet im Südosten der USA vor dem amtierenden Präsidenten Donald Trump. Bislang handelt es sich zwar nur um ungefähr 1000 Stimmen, doch diesen Vorsprung könnte Biden bald ausbauen. Seine Führung hat er vor allem der Arbeit der Demokratin Stacey Abrams zu verdanken.

Kampf gegen Unterdrückung

Die 46-Jährige hat sich sich besonders nach ihrer eigenen politischen Niederlage in Georgia ein Ziel auf die Fahne geschrieben: der Kampf gegen die Wählerunterdrückung. Seit 2018 hat sie mit ihren eigens gegründeten Initiativen und Organisationen circa 800.000 Menschen in Georgia für Wahlen registriert.

Die Afroamerikanerin saß von 2010 bis 2017 im Repräsentantenhaus von Georgia. Ab 2011 war sie sogar Minority Leader in der republikanisch geführten Kammer. Doch dann wollte sie einen großen Schritt weiter gehen und 2018 die erste schwarze Gouverneurin eines US-amerikanischen Bundesstaates werden.

Politikerin Stacey Abrams spricht bei einer Veranstaltung in Hollywood (Kalifornien). © Quelle: Getty Images for The Hollywood R

Abrams ließ sich gegen den republikanischen Kandidaten Brian Kemp (damaliger Innenminister von Georgia) aufstellen. Doch sie verlor die Wahl – ganz knapp mit nur 55.000 Wahlstimmen Unterschied. Ihrer Ansicht nach lag diese Niederlage an der Wählerunterdrückung sozial benachteiligter Gruppen, Schwarzen und People of Color. Ihr Vorwurf richtete sich an Kontrahent Kemp, der als Innenminister seine eigene Gouverneurswahl beaufsichtigte. Doch der Republikaner bestreitet jegliches Foulspiel. Fakt ist aber, dass unter seiner Aufsicht einige Wahlämter die Registrierungen von Minderheiten und Geringverdienern stoppten. Außerdem sorgten finanzielle Defizite in Kommunen dafür, dass Wahlbüros schließen mussten.

Gründung von „Fair Fight“

Doch auch wenn Abrams nicht die nächste Gouverneurin von Georgia wurde, setzte sie ihre politische Arbeit fort: Sie gründete zum Beispiel mit „Fair Fight“ eine weitere Organisation, die gegen Wählerunterdrückung kämpft. Damit wolle sie „sicherstellen, dass jeder Amerikaner eine Stimme in unserem Wahlsystem hat“, wie es auf der Website der Initiative heißt.

Dieses Versprechen machte sie in kurzer Zeit mit ihrem Team wahr: Abrams bestätigte „NPR“ vor wenigen Tagen, dass ihre Organisationen in den letzten zwei Jahren 800.000 Wählerinnen und Wähler registriert haben. „An den Zahlen freut uns vor allem, dass 45 Prozent dieser neuen Wähler jünger als 30 Jahre alt sind. 49 Prozent sind People of Color“, so Abrams. „Und wir haben fleißig daran gearbeitet, dass sie sich auch an der Wahl beteiligen.“

„Dann ist es sie“

Statistiken und Umfragen zeigen, dass junge Menschen und Minderheiten größtenteils die Demokratische Partei wählen. Die Wahrscheinlichkeit ist daher groß, dass ein maßgeblicher Anteil dieser neu registrierten Wählerinnen und Wähler in Georgia für Joe Biden gestimmt haben. Die „New York Times“ berichtet auch, dass sich die Demografie in Georgia mehr und mehr zum Positiven für die Demokraten entwickelt. Laut „NYT“ und „Politico“ liegt das an Abrams, die einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der Demokraten in Georgia geleistet hat: „Wenn es eine Person gibt, die für die Entwicklung Georgias [...] verantwortlich ist, dann ist es sie.“

Doch noch ist unklar, ob Biden den Bundesstaat oder die Präsidentschaft gewinnt. Abrams Organisation macht derweil bei Twitter auf weitere Erfolge ihrer Arbeit aufmerksam: So haben bereits drei Demokraten die Posten der Bezirksstaatsanwälte in Georgia gewonnen – vorher hielten Republikaner genau diese Ämter inne.