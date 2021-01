Joe Biden beim Brezelbacken

Anzeige

was Donald Trump in vier Jahren alles angerichtet hat, kann man nicht an einem einzigen Nachmittag ungeschehen machen.

Das sagte, mit gespieltem Ernst, John Podesta, einst Stabschef im Weißen Haus bei Barack Obama und noch immer ein Vordenker der US-Demokraten. Genüsslich ließ der 72-Jährige, grauer Igelschnitt, listiges Grinsen, dann seine Pointe folgen: Um es wirklich ungeschehen zu machen, brauche man „mindestens zehn Tage”.

Zehn Tage! Fans von Joe Biden prusten vor Lachen fast ihre Getränke über den Tisch, wenn sie diesen Scherz weiterreichen.

Willkommen zu unserem Newsletter „What’s up, America?“. Neue Zeiten haben begonnen. Nicht mal eine Woche ist vergangen seit dem Amtswechsel am 20. Januar. Doch der neue Präsident konnte, wie Podesta es selbstbewusst voraus empfunden hatte, schon eine große Zahl von Trumps „executive orders“ auf simple Art wieder rückgängig machen – durch „executive orders“ von Joe Biden.

Der Gipfel der Seriosität allerdings ist dieses Spiel mit den „EOs“, wie die Amerikaner sagen, nicht.

„Executive orders“ sind nun mal keine Gesetze, sie bleiben eine politische Richtungsbestimmung mit zweifelhafter juristischer Relevanz. Zudem hängt auch ihr politisches Haltbarkeitsdatum stets an der Person dessen, der sie unterschrieben hat. Ein möglicher Biden-Nachfolger – vielleicht der nächste Trump? – könnte die jetzt unterschriebenen Dokumente in vier Jahren ebenso leicht wieder vom Tisch fegen, wie Biden es jetzt mit den Trump-Anordnungen macht.

Neue Marke beim Mindestlohn: 15 Dollar

Das Biden-Team argumentiert, man werde schon noch alles ordentlich im Gesetz verankern lassen und sich in Ruhe mit dem Kongress zusammensetzen. Der nächste Trump solle es einmal schwerer haben.

Zunächst aber müsse man einige politische Zeichen der Erneuerung setzen. Das sei man schon Bidens Wählern schuldig. Zur Erinnerung: Das waren 81,3 Millionen, sieben Millionen mehr, als Trump hatte.

So kam im Weißen Haus in den vergangenen Tagen eine Stimmung auf wie beim Brezelbacken. Referenten fügten die Texte zusammen, Biden zückte den schweren Füller, und eine „executive order“ folgte schnell der nächsten. Inzwischen sind es 33.

Die wichtigsten zehn „EOs“ im Überblick:

1. Der gesetzliche Mindestlohn soll auf 15 Dollar steigen. Mit diesem Plan erfüllt Biden Versprechungen gegenüber dem Arbeitnehmerflügel seiner Partei. Es wäre auch ein Sieg für die Bewegung Fight for 15, die seit vielen Jahren für Mindestlohnerhöhungen mobil macht, etwa unter den Beschäftigten von McDonald’s und Pizza Hut. Wirtschaftsexperten indessen sehen auch Risiken und Nebenwirkungen. Die Erholung auf dem abgestürzten Arbeitsmarkt könne durch höhere Mindestlöhne gebremst werden, warnen auch kleine Händler und Gewerbetreibende. Zudem droht nach Ansicht von Kritikern ein Einstieg in eine Lohn-Preis-Spirale, und damit eine wachsende Inflationsgefahr.

„M“ wie Mindestlohn? Ein Werbeschild der Restaurantkette McDonald's. © Quelle: dpa

2. Biden stärkt „Buy American”-Regelungen” in Hilfsprogrammen: Mit amerikanischen Steuergeldern sollen amerikanische Firmen und amerikanische Arbeitsplätze gefördert werden, keine auswärtigen. Für diesen im Prinzip protektionistischen Ansatz gibt es aus der EU und von anderen Handelspartnern der USA naturgemäß keinen Beifall. Allerdings läuft es weltweit nirgendwo anders. Und zumindest drohen jetzt unter Biden nicht auch noch neue „Strafzölle“ wie unter Trump. Ein Sprecher des Weißen Hauses betonte, die entsprechende „executive order“ laufe den Regelungen der Welthandelsorganisation nicht zuwider.

3. Die USA kehren zurück zum Pariser Klimavertrag. Für diesen 180-Grad-Dreh nach vier Jahren Trump gab es weltweit viel Beifall, nicht zuletzt aus der Wissenschaftsszene. Experten hoffen jetzt nicht nur auf eine grundlegende Neuausrichtung der amerikanischen Energiepolitik. Sie setzen auch auf langfristige globale Folgewirkungen durch ökologische Umsteuerungen der nach wie vor innovativsten Wissenschafts- und Wirtschaftsnation der Erde.

Corona-Korrekturen: Mehr Staat statt privat

4. Die USA arbeiten wieder in der Weltgesundheitsorganisation mit. Dies kann am Ende, wie bei der erfolgreichen Ebola-Bekämpfung, Kranken in armen Ländern helfen. Es hat aber auch eine weltpolitische Dimension. Eine Mitarbeit der USA in der WHO könnte erstens die Organisation selbst effektiver machen und zweitens den in den vergangenen vier Jahren stark gewachsenen Einfluss Chinas auf dem Feld der internationalen Gesundheitspolitik zurückdrängen.

5. Die USA verhängen eine Maskenpflicht auf Bundesgrundstücken, sie installieren nationale Virentestprogramme und weiten die Zuständigkeiten von Gesundheitsbehörden generell aus. Hier geht es um einen etwas stärkeren Staat – der sich in der Corona-Krise vielerorts in den USA als schlicht zu schwach erwiesen hat.

6. Die USA schieben ein 1,9 Billionen Dollar schweres Corona-Hilfspaket an, das die ökonomischen Folgen der Viruskrise eindämmen soll. Unklar ist, ob auch ein Teil der Republikaner zustimmen wird.

7. Per Last-Minute-Moratorium hat Biden die kurz vor Trumps Amtsende zugelassenen Ölbohrungen im „Arctic National Wildlife Refuge” gestoppt. Dieses Naturschutzgebiet in Alaska war von allen US-Präsidenten respektiert worden, auch etwa von Ronald Reagan, George Bush senior und George W. Bush.

Gerettet: Im Naturschutzgebiet „Arctic National Wildlife Refuge“ in Alaska wird im Gegensatz zu dem Willen Donald Trumps nun doch nicht nach Öl gebohrt. © Quelle: imago images/ZUMA Wire

8. Biden hat die von Trump entlang religiöser Linien erlassenen Einreisebeschränkungen gegen Muslime aufgehoben.

9. Zugleich allerdings hält Biden das Einreiseverbot für EU-Europäer und für Briten wegen der hohen Corona-Inzidenzen aufrecht.

10. Biden beendet per „executive order“ den Ausschluss Transsexueller aus der Armee.

Trumps zweites Impeachment beginnt

Eine Gruppe von acht Abgeordneten aus dem Repräsentantenhaus schritt unterdessen zu einer historischen Tat. In der Nacht zum heutigen Dienstag marschierten die Politiker quer durchs Kapitol, mit ruhigem Schritt, auf Abstand bedacht und einem ernsten Ausdruck in den Augen über ihren Masken. Die sogenannten Impeachment-Manager überbrachten dem Senat – physisch, so ist es vorgeschrieben – die Anklage für das zweite Verfahren gegen Donald Trump.

Die Impeachment-Manager kommen: Eine Abordnung aus dem Repräsentantenhaus liefert die Unterlagen an den Senat. © Quelle: imago images/ZUMA Wire

Die Vorwürfe konzentrieren sich auf Trumps Verhalten am 6. Januar, als er eine wütende Menge anstachelte, gegen ein von allen Bundesstaaten und allen Gerichten für unanfechtbar gehaltenes Wahlergebnis vorzugehen.

Trump, sagen die Impeachment-Manager, wollte verfassungsgemäße Prozesse mit Gewalt abbrechen. Deshalb müsse der Senat gegen Trump vorgehen, obwohl er schon nicht mehr im Amt ist. Das Ziel: Trumps Rückkehr in irgendein öffentliches Amt auf Bundesebene soll dauerhaft untersagt werden. Damit wäre ihm auch eine Präsidentschaftskandidatur 2024 versperrt.

Unklar ist, ob die dazu nötige Zweidrittelmehrheit im Senat zustande kommt. Derzeit gibt es zwischen Demokraten und Republikanern eine Parität von 50 zu 50. Also müssten 17 Republikaner mit den Demokraten stimmen. Werden sie das tun?

Die Republikaner granteln, die Demokraten seien „schlechte Gewinner“. Ein solches Verfahren gegen einen schon abgewählten Präsidenten mache doch gar keinen Sinn mehr. Nur eine kleine Handvoll republikanischer Senatoren werde am Ende gegen Trump stimmen, es seien die üblichen Verdächtigen, zu wenig für den Zweidrittelbeschluss.

Biden will Klarheit ohne neuen Konflikt

Die Demokraten kontern, es gehe um die Zukunft von Amerikas Demokratie. Man werde in nächster Zeit erst mal das Beweismaterial auf die Senatoren einwirken lassen, zum Beispiel Videodokumente von der Social-Media-Website Parler. Die Demokraten glauben eindrucksvoll vorführen zu können, dass Trump die Fäden zog bei den Vorgängen vom 6. Januar. Vom 9. Februar an wird das Impeachment das Geschehen im Senat dominieren.

Eine Sammlung von eindrucksvollen digitalen Dokumenten, die Trump belasten, bietet bereits das Portal „Just Security“ des Reiss-Zentrums für Recht und Sicherheit an der New York University School of Law.

Für den neuen US-Präsidenten ist das Verfahren gegen den alten eine zweischneidige Sache. Einerseits ist natürlich auch Biden daran interessiert, Trumps ganze Schäbigkeit bloßzulegen. Andererseits hat Biden keine Lust, noch einmal wahrgenommen zu werden als einer, der gegen Trump in den Kampf zieht. Viel lieber hätte der neue Präsident mehr Aufmerksamkeit für seine eigene Agenda, die er in den kommenden ersten Regierungswochen in Gang setzen will.

Biden will Klarheit ohne neuen Konflikt: Trump soll endgültig entlarvt werden als Feind der Demokratie – aber diese unschöne Arbeit sollen jetzt bitte andere erledigen. Er selbst will am Ende früheren Trump-Wählern die Hand reichen und als Versöhner dastehen, nicht als Spalter.

POPPING UP: Mit Kindern durch die Pandemie

Amerikas Mittelklasse gerät zunehmend ins Grübeln angesichts der Frage, was wohl die Viruswelle aus den Kindern macht.

Viele neue Artikel und Bücher deuten auf Zweifel von Eltern – auch an sich selbst. „Die Mutter, die die Pandemie aus mir gemacht hat, gefällt mir nicht”, schrieb Kristen Howerton in der „New York Times”. Dabei war sie noch im Frühjahr allseits gefeiert worden für ihren coolen Erziehungsratgeber „Rage Against The Minivan”.

Und jetzt? Spioniert sie ihren Kindern hinterher. Halten sie Abstand? Tragen sie ihre Masken? Alles nicht so einfach, wenn man mal ganz anders gestartet war, viel liberaler, und die Kinder eigentlich auch schon Teenager sind. „Ich hatte nie die Absicht, einen Polizeistaat zu errichten”, seufzt Howerton.

„Resilienz ist wie ein Muskel“: Maskiertes Kind an der Hand eines maskierten Manns in New York. © Quelle: Getty Images

Doch wo eine Krise ist, ist in den USA bald auch ein Held zur Stelle. Die „Washington Post“ zum Beispiel stieß auf Nick von Hindenburg, 12, der aus den Niederlanden nach D.C. gezogen ist, schon insgesamt sieben Umzüge erlebt hat und sich auf drei Kontinenten eingewöhnen musste. Besuchsbeschränkungen und Onlineunterricht können ihn jetzt nicht mehr schocken. „Die immer neuen Herausforderungen haben ihn stärker gemacht”, jubelt seine Mutter Anisha Abraham, Kinderärztin und Autorin des Buchs „Raising Global Teens: A Practical Handbook for Parenting in the 21st Century.”

Über die Pandemie sagt ihr Sohn Nick, er habe zwar „nie zuvor exakt diese Situation erlebt”, sei aber schon mit zahlreichen Kulturen, Traditionen und Unterrichtsmethoden konfrontiert gewesen: ein 12-jähriger Dozent in Sachen Disruption.

Das wiederum passt zur Theorie der auf Jugendliche spezialisierten Psychotherapeutin Mary Karapetian Alvord aus Maryland: „Resilienz ist wie ein Muskel, man kann sie trainieren durch Anstrengung und Wiederholung.”

DEEP DIVE: Regionale Medien bremsen Populismus

Der Yale-Historiker Timothy Snyder erklärt in einem Gespräch mit dem Deutschlandfunk das Wegdriften vieler Amerikaner von der Realität – und damit auch den Rechtspopulismus und das Phänomen Trump – mit dem Mangel an funktionierenden regionalen Medien in den USA.

„Es ist normal, dass wir über unterschiedliche Gefühle und Werte verfügen”, sagt Snyder. „Aber wenn es auch unterschiedliche Fakten oder überhaupt keine Fakten gibt, dann wird es für die Menschen schwierig zu glauben, dass sie Bürgerinnen und Bürger einer Republik und desselben Landes sind.”

Timothy Snyder, Historiker an der Yale-University in New Haven, Connecticut, ist einer der renommiertesten Faschismus-Forscher in den USA. © Quelle: OZBILD

„Nach meiner Erfahrung besteht eine der Stärken einer Demokratie wie Deutschland darin, dass es dort noch regionale Radiosender und regionale Zeitungen gibt”, sagte Snyder im Gespräch mit Deutschlandfunk-Redakteur Christoph Heinmann. „Sie haben immer noch eine ordentliche Anzahl politischer Gespräche über das Leben am Ort oder in der Region.” Der Gegensatz dazu sei, „dass alles nur noch als nationale Politik, als Fiktion oder Abstraktion stattfindet“. Dorthin habe sich leider die Gesprächskultur in Amerika entwickelt. Zentralisierung und Abstraktion begünstigten die Verbreitung von radikalen Haltungen und Verschwörungstheorien.

Snyder macht auch Finanzierungsvorschläge zur Unterstützung seriöser regionaler Medien. „Wenn Demokratie einen Wert darstellt, dann muss man Ressourcen bereitstellen, damit lokale Berichterstattung aufrechterhalten werden kann – entweder durch direkte Finanzierung, wie die Norweger das tun, oder indem man die Unternehmen der sozialen Medien besteuert. Das muss sein.“

WAY OF LIFE: Coca-Cola mit Kaffee

Wird das nun der neue Hit? Oder ist es eine dieser Erfindungen, die die Welt nicht braucht? Das freie Spiel des Marktes in den USA wird von dieser Woche an darüber entscheiden, ob Coca-Cola mit Kaffee eine gute Idee ist.

Das Produkt steht seit gestern in den USA in den Supermarktregalen, in den Varianten „Dark Blend“, „Caramel“ und „Vanilla“. Viele Medien, darunter der Sender CNN und die Zeitungskette „USA Today“, bringen redaktionelle Berichte zu dem unerwarteten Lifestylethema. Plötzlich kommt zusammen, was eigentlich nie zusammengehörte: die Welt der Kaffeetrinker und die Welt der Cola-Konsumenten.

„Eine echte Hybridinnovation“: Coca-Cola mit Kaffee, seit gestern in den amerikanischen Supermärkten. © Quelle: Coca-Cola

Geht da überhaupt was? Der Konzern experimentiert seit Jahren mit dem Thema. Testmärkte waren unter anderem Japan, Australien und Vietnam. Offen für die Kombination aus sprudelnder Brause und dem aus Brasilien eingekauften Kaffee zeigten sich offenbar vor allem die Jüngeren, etwa mit Mitte Zwanzig.

In der Coca-Cola-Zentrale in Atlanta, Georgia, bejubelt Markenchef Brandan Strickland das neue Getränk als „eine echte Hybridinnovation”. Der Koffeingehalt liegt mit 69 Milligramm pro Dose noch unter dem einer Tasse Kaffee, aber höher als bei einer bisherigen Cola. Damit sei das neue Getränk eine ideale Erfrischung und Anregung „insbesondere in der heutigen Work-from-home-Umgebung.“

Viel fragten sich eben noch, was man tun kann gegen dieses manchmal doch etwas müde Gefühl in den grauen Zeiten der Pandemie. Der amerikanische Kapitalismus wäre nicht der amerikanische Kapitalismus, wenn er nicht eine Antwort wüsste.

Bleiben Sie wach und gesund in diesem eigenartigen Winter! Am nächsten Dienstag blicken wir wieder über den großen Teich.

Matthias Koch

