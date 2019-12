Jill Biden über Trump und Ukraine-Affäre: Wähler sind “angeekelt”

Anzeige

Anzeige

Nach Auffassung von Jill Biden sind die meisten US-Amerikaner von Präsident Donald Trump und der Ukraineaffäre "angeekelt". "Die Menschen wissen, wer Donald Trump ist", sagte die Frau des früheren Vize-Präsidenten und Bewerbers um die demokratische Präsidentschaftskandidatur, Joe Biden, im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AP. Jill Biden hatte den Wahlkampf ihres Mannes in den vergangenen Tagen unterstützt.

Video Trumps Anwälte wollen Anhörung zu Amtsenthebung boykottieren 1:14 min US-Präsident Donald Trump werde vorerst nicht zu den Anhörungen für das Impeachment-Verfahren erscheinen, ließen seine Anwälte in einem Brief verlauten. © dpa

Trump beschuldigt Joe Biden und seinen Sohn Hunter, in korrupte Machenschaften in der Ukraine verwickelt gewesen zu sein, als Hunter Biden einen lukrativen Posten bei einem ukrainischen Energieunternehmen annahm, während sein Vater als Vize-Präsident für die Beziehungen zwischen Washington und Kiew zuständig war. Biden hat gute Aussichten, Trumps demokratischer Herausforderer bei der Präsidentschaftswahl 2020 zu werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Sie wollen keine ausländische Einmischung in unsere Wahlen Jill Biden

Die Leute wüssten, dass es sich um eine Lüge handele, so Jill Biden mit Blick auf Trumps Korruptionsvorwürfe gegen ihren Mann. Es sei ziemlich abstoßend, dass der Präsident andere Länder eingeladen habe, sich in die US-Wahlen einzumischen, sagte sie über den Versuch Trumps, die Ukraine zu Ermittlungen gegen die Bidens zu bewegen. "Die Leute sind ziemlich angeekelt davon. Sie wollen keine ausländische Einmischung in unsere Wahlen."

RND/AP