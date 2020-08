Jens Spahn zu Corona-Tests: Wollen zur alten Strategie zurückkehren

Anzeige

Berlin. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben entschieden, das Testregime anzupassen und wieder zur alten Strategie zurückzukehren. “Wir testen nach Ende der Reisezeit wieder zielgerichtet Patienten mit Symptomen oder jene, die Kontakt zu Infizierten hatten oder haben”, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bei einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz in Berlin. Man wolle zeitnah dazu eine Entscheidung treffen, um den Menschen Planungssicherheit zu verschaffen.

Corona-Tests: Labore stoßen an ihre Grenzen

Länder wie Spanien zeigten, wie schnell die Kontrolle über das Virus wieder entgleiten könne. Die Testungen seien deshalb richtig und erfolgreich gewesen.

Doch, so Spahn, die Laborkapazitäten seien endlich. Die Testzahlen hätten sich innerhalb von zwei, drei Wochen verdoppelt. Wenn aber auf Dauer die komplette Kapazität ausgeschöpft würde, ginge das zulasten vieler Menschen. Anpassungen in der Teststrategie seien daher nötig.

Es sei etwa zumutbar, für alle, die bewusst nach Ende der Sommerreisesaison in ein Risikogebiet reisten, in Quarantäne zu gehen, so Spahn.

Den Abschluss der Sommerreisezeit terminierte Spahn auf das Ende der Sommerferien in Baden-Württemberg. Diese enden am 12. September.

Neue Corona-Strategie für Herbst und Winter

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten am Montag mehrheitlich dafür gestimmt, kostenlose Corona-Tests für Urlauber bei der Einreise nach Deutschland nach Ende der Sommerreisesaison nicht mehr anzubieten. Außerdem soll nach ihrem Willen die erst kürzlich eingeführte Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten wieder abgeschafft werden.

Konkret geplant ist demnach, dass für diejenigen, die aus Risikogebieten einreisen, wieder ausschließlich die Quarantäneregelung gelten soll. Begründet werden die angestrebten Änderungen damit, dass Labore personell und mit Blick auf nötiges Material an ihre Grenzen stießen, dass der Sommerreiseverkehr abnehme und in Vorbereitung auf Herbst und Winter die Corona-Teststrategie neu ausgerichtet werden müsse.

Reisende aus Risikogebieten müssen Test machen

Doch die Pläne waren auf Kritik gestoßen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) etwa bezeichnete das Vorhaben als “Fehler”. “Corona ist gefährlich, die Infektionszahlen schnellen hoch, deshalb müssen wir testen”, sagte der CSU-Chef am Dienstag. Kritik kam auch von der Luftverkehrswirtschaft, die herbe Einschnitte im Reiseverkehr befürchtet. Eine abschließende Entscheidung war bislang noch nicht gefallen.

Im Moment gilt, dass Reisende, die in Risikogebieten waren, sich nach der Einreise testen lassen müssen, wenn sie keinen eigenen maximal 48 Stunden alten negativen Test vorweisen können. Ein negatives Ergebnis hebt die vorgeschriebene Quarantänepflicht auf. Seit Ende Juli können sich zudem Urlaubsrückkehrer auch aus Nicht-Risikogebieten in Deutschland kostenlos auf Corona testen lassen.