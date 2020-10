Jens Spahn positiv auf Coronavirus getestet

Anzeige

Berlin. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Berlin mit. Spahn habe sich umgehend in häusliche Isolierung begeben, bislang hätten sich bei ihm nur Erkältungssymptome entwickelt, hieß es weiter.

Spahn habe habe am Morgen Erkältungssymptome bemerkt und sich dann testen lassen, sagte Spahns Sprecher Hanno Kautz dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Das Ergebnis sei positiv gewesen. “Er befindet sich jetzt in häuslicher Isolation”. Derzeit sei man dabei, alle Kontaktpersonen zu informieren. Es gebe noch keine Erkenntnisse darüber, wo sich Spahn angesteckt haben könnte.