Jens Spahn live nach Treffen mit EU-Amtskollegen ab 14.45 Uhr zur Corona-Lage

Berlin. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat im Zuge steigender Corona-Infektionszahlen in vielen Ländern der EU seine Amtskollegen zu einer Videokonferenz eingeladen. Vertreter der Europäischen Kommission, des Europäischen Zentrums für Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) und der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) sind ebenfalls bei dem virtuellen Treffen dabei. Angesetzt ist der Austausch von 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr. Anschließend wird sich der deutsche Gesundheitsminister ab 14.45 Uhr bei einer Pressekonferenz zu den Ergebnissen der EU-Konferenz äußern.

Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft hat wegen der sich ausweitenden Covid-19-Pandemie zwei Themen auf die Tagesordnung gesetzt:

Wie kommt an zu einem koordinierten Vorgehen im Zusammenhang mit Test- und Quarantäneregeln?

Wie steht es um die Entwicklungen in Bezug auf die Beschaffung eines Corona-Impfstoffs und dessen Finanzierung?

Livestream heute: Spahn ab ca 14.45 Uhr nach einer Videokonferenz mit Amtskollegen aus der EU

Wegen zunehmender Corona-Infektionszahlen in vielen EU-Ländern soll die enge Zusammenarbeit und die gemeinsamen Anstrengungen der Staaten zur Bekämpfung des Virus mit solchen Konferenzen fortgesetzt werden. Sie knüpft an das informelle Treffen der Gesundheitsminister vom 16. Juli 2020 an.