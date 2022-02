AfD-Mann Jens Maier will wieder Richter werden – lässt sich das verhindern?

Anzeige

Berlin. Der Dresdner AfD-Politiker Jens Maier wird intern gerne der „kleine Höcke“ genannt. Ebenso wie der Thüringer Landeschef wird Maier vom Verfassungsschutz als Rechtsextremer bezeichnet. Und genau wie der frühere Gymnasiallehrer Höcke ist Maier zurzeit beurlaubter Staatsdiener.

Der 59-Jährige war bis 2017 Richter am Dresdner Landgericht, dann wurde er für die AfD in den Bundestag gewählt. 2021 flog er aus dem Parlament und stellte in der Folge einen Antrag auf Rückkehr in den Justizdienst. Sachens Justizministerin Katja Meier (Grüne) sieht bisher keinen Spielraum, ihm diese Rückkehr zu verweigern. Der rechte Richter habe das Recht auf Rückkehr auf einen vergleichbaren Posten.

Meiers Parteifreunde im Landtag versuchen diese Rückkehr zu verhindern. „Dass ein Rechtsextremist als Richter Recht spricht, ist unerträglich“, erklärte jetzt der rechtspolitische Sprecher der sächsischen bündnis-grünen Fraktion, Valentin Lippmann. „Daher müssen alle Verfassungsorgane das in ihrer Macht Stehende unternehmen, um diesen Zustand schnellstmöglich zu beenden.“

Gutachten beim renommierten Staatsrechtler bestellt

Der renommierte Berliner Staatsrechtler Christoph Möllers soll nun im Auftrag der bündnis-grünen Landtagsfraktion binnen eines Monats ein Rechtsgutachten zu einer möglichen Richteranklage gegen Maier verfassen. „Eine solche Richteranklage vor dem Bundesverfassungsgericht hat es bisher noch nie gegeben, und die verfassungsrechtlichen Anforderungen sind extrem hoch“, räumt Lippmann ein. Das Gutachten soll hier schnell Klarheit bringen.

Voraussetzung einer Richteranklage ist ein Verstoß gegen „die Grundsätze der Verfassung oder gegen die verfassungsmäßige Ordnung eines Landes“. Unklar ist, ob dieser Verstoß im richterlichen Handeln festgestellt werden muss oder ob auch politische Aussagen ausreichende Zweifel an der Verfassungstreue eines Richters erkennen lassen.

„Unsäglich und inakzeptabel“

Der Deutsche Anwaltverein, der Deutsche Richterbund und auch der Zentralrat der Juden hatten sich in den vergangenen Tagen vehement gegen eine Rückkehr Maiers ins Richteramt ausgesprochen. Der Richterbund erklärte, eine Rückkehr des AfD-Politikers auf den Richterstuhl könne „niemand wollen“. Die Vorsitzenden des Richterbundes, Barbara Stockinger und Joachim Lüblinghoff, nannten viele von Maiers öffentlichen Äußerungen „unsäglich und inakzeptabel“: „Es wäre ein unerträglicher Zustand, wenn ein offenkundiger Rechtsextremist in den Justizdienst zurückkehren und in Deutschland Recht sprechen würde.“

Sylvia Ruge, Hauptgeschäftsführerin des Anwaltvereins, nannte es ein „fatales Zeichen für den Rechtsstaat“, wenn Maier zurückkehren dürfte, ohne dass vorher alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft wurden. Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, sagte der „taz“: „Es erscheint mir, als seien hier die rechtlichen Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft.“

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD), mit dem AfD-Richter weder verwandt noch verschwägert, kritisierte das Vorgehen der sächsischen Behörden: „Häufig fehlt den zuständigen Stellen der Mut einzuschreiten“, schrieb er in einem Gastbeitrag für die „Zeit“. Das Abwarten der zuständigen Ministerin in Sachsen aus formal-juristischen Gründen wirke „ziemlich unambitioniert“. Das Disziplinarrecht müsse „schon als scharfes Schwert“ begriffen werden.

Der rechtspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Helge Limburg, verteidigte seine Parteifreundin Meier. Dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sagte er: „Ich habe überhaupt keine Zweifel, dass die sächsische Justizministerin und die sächsische Justiz insgesamt alles rechtlich mögliche tun, um zu verhindern, dass ein Verfassungsfeind im Richterdienst tätig ist. Wer Katja Meier kennt, der weiß, dass alle anderen Unterstellungen in diesem Bereich völlig absurd sind.“

Der Fall zeige, dass verschiedene Aspekte des Richter- und Beamtenrechts neu diskutiert werden müssten. „Wir haben relativ gute Kontrollmechanismen vor der Einstellung. Aber wir müssen prüfen, ob die gegenwärtigen Instrumente ausreichen, um mit Richtern umzugehen, die sich erst während ihrer Dienstzeit erkennbar zu Verfassungsfeinden entwickelt haben. Wir müssen auch prüfen, inwiefern Äußerungen, die getätigt werden, während das Richterverhältnis ruht, in disziplinarische Maßnahmen einbezogen werden können“, sagte Limburg dem RND.