Trump-Schwiegersohn Kushner für Friedensnobelpreis vorgeschlagen

Anzeige

Anzeige

Der frühere Berater des Weißen Hauses, Jared Kushner, und sein Stellvertreter, Avi Berkowitz, sind für ihre Rolle bei der Aushandlung von vier Normalisierungsabkommen zwischen Israel und arabischen Staaten für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen worden. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Vorgeschlagen wurden die beiden demnach am Sonntag vom US-Anwalt Alan Dershowitz, der dazu als emeritierter Professor der Harvard Law School berechtigt ist. Dershowitz hatte den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in seinem ersten Amtsenthebungsverfahren vertreten und jüngst in einem Gastkommentar des “Wall Street Journals” vom Senat gefordert, das neue Verfahren gegen diesen abzuweisen. Kushner war nicht nur Berater des Weißen Hauses, sondern ist auch Trumps Schwiegersohn.

In seinem Schreiben an das Nobelpreis-Komitee verweist Dershowitz laut dem Bericht darauf, dass die Vereinbarungen zwischen Israel und mehreren arabischen Nationen “der bedeutendste diplomatische Durchbruch im Nahen Osten seit 25 Jahren” gewesen seien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Kushner selbst sagte demnach in einer Erklärung, es sei ihm eine Ehre, für den Preis vorgeschlagen worden zu sein.