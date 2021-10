Ex-Außenminister Fumio Kishida zum neuen Ministerpräsidenten Japans gewählt

Anzeige

Tokio. Das japanische Parlament hat den früheren Außenminister Fumio Kishida zum neuen Ministerpräsidenten gewählt.

Der 64-Jährige setzte sich am Montag klar gegen Yukio Edano von der oppositionellen Konstitutionell-Demokratischen Partei durch. Kishidas Vorgänger Yoshihide Suga war kurz zuvor mit seinem Kabinett zurückgetreten. Die neue Regierung sollte noch im Laufe des Montags vereidigt werden.

Vorgänger Suga stand wegen Corona-Politik in der Kritik

Suga hatte sich nur etwa ein Jahr an der Spitze der Regierung gehalten. Besonders in der Kritik standen seine Corona-Politik und sein Festhalten an den Olympischen Spielen, obwohl sich das Virus in Japan ausbreitete. Daraufhin kündigte Suga an, nicht wieder für den Vorsitz der Liberaldemokratischen Partei LDP zu kandidieren. Im Kampf um dieses Amt setzte sich Kishida vergangene Woche in einer parteiinternen Abstimmung durch.

Kishida wird im neuen Kabinett Berichten zufolge nur Außenminister Toshimitsu Motegi und Verteidigungsminister Nobuo Kishi im Amt behalten. Bei der Neubesetzung der Posten dürfte Kishida die Fraktionen innerhalb der LDP berücksichtigen, denen er seine Wahl zum Parteichef verdankt. Für Freitag wurde eine Parlamentsrede Kishidas zu seiner künftigen Politik erwartet. Vergangene Woche hatte er einen „neuen Kapitalismus“ versprochen, der die Einkommensunterschiede verringern solle.

Medienberichten zufolge will der neue Ministerpräsident das Parlament auflösen und am 31. Oktober Neuwahlen abhalten lassen.