Janine Wissler (Linke) im Wahlkreis Frankfurt am Main I abgeschlagen: Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 in Grafiken

Am 26. September 2021 haben die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland über die Zusammensetzung des 20. Deutschen Bundestags entschieden: Linken-Co-Parteichefin Janine Wissler ist Wahlkreis Frankfurt am Main I bei den Erststimmen auf dem fünften Platz gelandet. Das Direktmandat gewann der SPD-Kandidat Armand Zorn.

Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) zeigt zu jedem Wahlkreis eine eigene Ergebnisseite – hier für den Wahlkreis Frankfurt am Main I.

+++ Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 in allen Wahlkreisen +++

Bundestagswahlergebnisse im Wahlkreis Frankfurt am Main I

Im Wahlkreis Frankfurt am Main I haben die Parteien folgende Zweitstimmenanteile erhalten:

Gegenüber der Bundestagswahl 2017 bedeutet das für die Parteien folgende Veränderungen in Prozentpunkten:

Im Vergleich mit den übrigen Wahlkreisen sortiert sich der Wahlkreis Frankfurt am Main I wie folgt ein:

Welcher Direktkandidat den Einzug in den Deutschen Bundestag schafft, entscheidet die Erststimme. Im Wahlkreis Frankfurt am Main I haben die Parteien dieses Erststimmenergebnis eingefahren: