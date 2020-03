Eine italienische Flagge hängt an der Kirche San Giuseppe während der dramatischen Lage Italiens in der Coronavirus-Krise, während ein Soldat mit Mundschutzmaske zwischen zwei Militärlastwagen steht, welche Särge aus der Kirche zu Krematorien in Venedig und Udine in Seriate bei Bergamo bringen sollen. Das Land ist im anhaltenden Krisenmodus. © Quelle: Antonio Calanni/AP/dpa