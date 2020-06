Italien-Urlaub ab 15. Juni möglich - Reisewarnung durch Reisehinweis ersetzt

In NRW sollen alle Grundschüler ab 15. Juni wieder täglich in die Schule

Nun ist doch schon vor den Sommerferien so weit: Alle Grundschüler in Nordrhein-Westfalen sollen wieder jeden Tag Präsenzunterricht erhalten. Das kündigte Schulministerin Yvonne Gebauer am Freitag an. Die Regelung soll ab dem 15. Juni gelten, Anfangs- und Pausenzeiten werden gestaffelt.