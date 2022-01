Der Ärger in Italien wächst: Auch am vierten Tag erneut kein Sieger bei Präsidentenwahl

DIe jüdische Gemeinde in Rom hat am Holocaust-Gedenktag ein Banner für den Noch-Staatspräsidenten Italiens, Sergio Mattarella, an seinen Sitz gehängt: „Danke Präsident Mattarella". Die italienischen Parlamentarier und Regionen-Vertreter haben auch am vierten Tag der Wahl zum neuen Staatspräsidenten keinen Sieger gefunden. © Quelle: imago images/Pacific Press Agency