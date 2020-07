Anzeige

Istanbul. Die Hagia Sophia in Istanbul kann wieder eine Moschee werden. Das Oberste Verwaltungsgericht in der Türkei änderte in einem am Freitag verkündeten Urteil den Status des Gebäudes als Museum und machte damit den Weg dafür frei, die Hagia Sophia wieder als Moschee zu nutzen, so wie das Präsident Recep Tayyip Erdogan gefordert hatte.

Der Streit um den Status der Hagia Sophia schwelt seit langem. Sie wurde im 6. Jahrhundert nach Christus erbaut und galt als größte und bedeutendste Kathedrale des Byzantinischen Reiches, ehe sie nach der Eroberung Konstantinopels (heute Istanbul) durch die Osmanen im Jahr 1453 unter Sultan Mehmet II. zur Moschee wurde. Als äußeres Zeichen ließ er dem Gotteshaus vier Minarette hinzufügen.

Umwandlung von Moschee in Museum unter Atatürk

Der türkische Republikgründer Kemal Atatürk betrieb die Umwandlung der Moschee in ein Museum, die letztlich der Ministerrat im Jahr 1934 beschloss. Genau diese Entscheidung annullierte das Gericht am Freitag. Jedes Jahr zieht die zum Unesco-Weltkulturerbe gehörende Hagia Sophia im Herzen Istanbuls Millionen von Touristen an.

Nationalistische und religiöse Gruppen unter Federführung der Regierungspartei AKP betrachten das Wahrzeichen als Vermächtnis des islamisch-osmanischen Reiches und pochen daher auf eine Umwandlung in eine Moschee. Gegner sehen in der Hagia Sophia wiederum ein Symbol muslimischer und christlicher Solidarität, das es als Museum zu erhalten gelte.