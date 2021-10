Israels Gesundheitsminister: Ohne Booster-Impfungen hätten wir deutlich mehr Corona-Tote

Anzeige

Berlin. Die Diskussion um eine Booster-Impfung für alle Altersgruppen ist in Deutschland in vollem Gange. Israel ist da längst viel weiter: Bereits im Juli hatte das Land mit den Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus begonnen. Bei einem Besuch in Berlin zog der israelische Gesundheitsminister Nitzan Horowitz am Freitag eine durchweg positive Bilanz der Drittimpfungen.

„Durch die Booster-Impfungen konnten wir die vierte Welle besiegen“, sagte Horowitz und verwies darauf, dass keine erneuten Lockdown-Maßnahmen nötig gewesen seien. Ohne die Auffrischungs-Impfungen hätte Israel deutlich mehr Corona-Tote beklagen müssen, ist sich der Minister sicher. Das hätten auch die Vergleichsdaten jener Menschen gezeigt, die keine Drittimpfung in Anspruch genommen hätten.



Zunächst hatte Israel die Booster-Impfungen für alle über 60-Jährigen und für Beschäftigte des Gesundheitssektors angeboten, dann nach und nach für immer breitere Teile der Gesellschaft. Mittlerweile kann sich in Israel jeder ab zwölf Jahren drittimpfen lassen. Ohne eine Booster-Impfung verliert auch der „Green Pass“, das digitale Impfzertifikat in Israel, sechs Monate nach der Zweitimpfung seine Gültigkeit.

Deutlich erhöhte Immunität

„Innerhalb von weniger als zwei Wochen nach der Booster-Impfung steigt die Immunität signifikant an – auf ein deutlich höheres Niveau als nach der Zweitimpfung“, sagte Horowitz. Nachdem bereits mehr als vier Millionen Menschen in Israel eine dritte Impfdosis erhalten hätten, zeige die Datenlage, dass die Booster-Impfungen sicher und effektiv seien.

Darüber habe er bei seinem Besuch in Berlin auch mit dem geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gesprochen, sagte Horowitz. „Er war daran sehr interessiert.“ Spahn hatte am Donnerstag selbst eine dritte Corona-Impfdosis erhalten und warb auf Twitter für die Booster-Impfungen.

Beim Deutsch-Israelischen Gesundheitsforum für künstliche Intelligenz, das Spahn am Donnerstag gemeinsam mit Horowitz eröffnete, bezeichnete er Israel als Vorbild. „Wir können voneinander lernen. Nicht nur in der Digitalisierung, sondern auch in der Impfkampagne“, sagte Spahn. Israel habe gezeigt, wie wichtig Auffrischungsimpfungen sind.

In Israel steht auch eine Entscheidung über Corona-Impfungen für Fünf- bis Elfjährige kurz bevor. Nachdem ein Beratergremium der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA vor wenigen Tagen eine Notfallzulassung des Biontech/Pfizer-Impfstoffes für Kinder dieser Altersgruppe empfohlen hatte, berät in der kommenden Woche ein israelisches Gremium. Sollte das Expertengremium eine Zulassung befürworten, würde die israelische Regierung sie schnellstmöglich in die Wege leiten, betonte der Minister.