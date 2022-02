Menschenrechtsverletzungen? Israel verweigert Zusammenarbeit mit UN-Rechtsteam

Anzeige

Genf. Israel wird nicht mit einer vom obersten Menschenrechtsgremium der Vereinten Nationen eingesetzten Sonderkommission zur Untersuchung mutmaßlicher Übergriffe auf Palästinenser zusammenarbeiten. Es bezeichnete die Untersuchung und ihre Vorsitzende am Donnerstag als voreingenommen gegenüber Israel. Die Entscheidung wurde in einem Brief an die Leiterin der Kommission, Navi Pillay, mitgeteilt. Der Beschluss belastet weiter die ohnehin angespannte Beziehung zwischen Israel und dem UN-Menschenrechtsrat in Genf.

„Meinem Land ist klar, und das sollte auch jedem fairen Beobachter klar sein, dass es einfach keinen Grund gibt zu glauben, dass Israel vom Rat oder von dieser Untersuchungskommission eine vernünftige, gerechte und nicht diskriminierende Behandlung erfährt“, heißt es in dem Brief, der von Meirav Eilon Schahar, Israels Botschafterin bei den Vereinten Nationen und internationalen Organisationen in Genf, unterzeichnet wurde.

Israel lehnt Zusammenarbeit ab

Der Brief war eine Antwort auf ein Schreiben Pillays vom 29. Dezember an die israelische Regierung, in dem sie diese aufgefordert hatte, „ihre Position der Nicht-Kooperation zu überdenken“, die sie gleich nach der Einsetzung der Kommission zum Ausdruck gebracht hatte.

Der Rat hatte die dreiköpfige Untersuchungskommission im Mai vergangenen Jahres eingesetzt, wenige Tage nach einem elftägigen Krieg zwischen Israel und militanten Hamas-Kämpfern im Gazastreifen. Bei den Kämpfen wurden mehr als 260 Palästinenser, darunter zahlreiche Frauen und Kinder, getötet. In Israel starben 14 Menschen. Damals erklärte die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, dass die israelischen Aktionen, einschließlich der Luftangriffe auf zivile Gebiete, möglicherweise Kriegsverbrechen darstellten.

Seitdem haben mehrere internationale Menschenrechtsgruppen, darunter Human Rights Watch (HRW), erklärt, dass die israelischen Angriffe offenbar als Kriegsverbrechen einzustufen seien. Außerdem erklärten sowohl Bachelet als auch HRW, dass der wahllose Raketenbeschuss israelischer Städte durch die Hamas ebenfalls gegen das internationale Kriegsrecht verstoße.

Eine „Untersuchungskommission“ ist das wirksamste Instrument zur Untersuchung von Rechtsverletzungen und Missbrauch, das dem Rat zur Verfügung steht. Der Auftrag dieser Kommission besteht darin, mutmaßliche Rechtsverletzungen in Israel, im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland zu untersuchen. Es ist die erste derartige Kommission, die ein „laufendes“ Mandat hat.

Israel beschuldigt die Vereinten Nationen und insbesondere den Menschenrechtsrat seit langem der Voreingenommenheit. Es ist das einzige Land der Welt, dessen Menschenrechtsbilanz bei jeder Ratssitzung zur Diskussion steht.

Eine wachsende Zahl von Menschenrechtsgruppen, darunter HRW, Amnesty International und lokale israelische Gruppen, haben kritisiert, dass der israelische Umgang mit den Palästinensern, einschließlich der eigenen arabischen Minderheit, einer Apartheid gleichkomme. Israel weist die Bezeichnung vehement als antisemitisch zurück.

Pillay hat auf die Vorwürfe der israelfeindlichen Voreingenommenheit nicht öffentlich reagiert. Die Kommission erklärte am Donnerstag in einer E-Mail an die Nachrichtenagentur AP, dass ihre Mitglieder weder beabsichtigten, „öffentliche Erklärungen abzugeben noch ihre Kommunikation zwischen den betroffenen Parteien zu veröffentlichen“. Damit solle verhindert werden, dass die Integrität ihrer Arbeit beeinträchtigt werde.

Der Präsident des Rates, der argentinische Botschafter Federico Villegas, verteidigte die Auswahl der Kommissionsmitglieder. Der Präsident lege „größten Wert auf die Prüfung der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit jedes Mitglieds, um die Objektivität des Gremiums zu gewährleisten“, und berücksichtige bei der Ernennung der Mitglieder deren Fähigkeiten und Erfahrung.