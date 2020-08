Israel und Vereinigte Arabische Emirate nehmen diplomatische Beziehungen auf

Anzeige

Dubai. Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Israel wollen bilaterale Beziehungen aufnehmen. Der Kronprinz von Abu Dhabi, Mohammed bin Said Al Nahjan, bestätigte am Donnerstag auf Twitter entsprechende Angaben von US-Präsident Donald Trump.

Dies sei Teil einer Absprache, zu der auch der Stopp von Israels geplanter Annexion palästinensischer Gebieten gehöre, hieß es zuvor in einem Tweet Trumps vom Donnerstag, dem er eine gemeinsame Erklärung Israels und der Emirate beifügte. Trump sprach von einem großen Durchbruch.

Israel: Bisher keine diplomatischen Beziehungen zu Golfstaaten

Die Normalisierung der Beziehungen Israels mit den Vereinigten Arabischen Emiraten soll nach Worten des israelischen Außenministers weitere ähnliche Verträge ermöglichen. Gabi Aschkenasi schrieb am Mittwoch bei Twitter, es handele sich bei der Vereinbarung mit dem Golfstaat um eine "wichtige Botschaft".

Er lobte auch, dass Israel im Gegenzug von einseitigen Annexionsplänen im besetzen Westjordanland zunächst absehen werde. Der Nahost-Plan des US-Präsidenten Donald Trump müsse in Absprache mit den anderen Ländern der Region beraten werden, schrieb er.

Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate werden Trumps Angaben volle diplomatische Beziehungen aufnehmen. Israel unterhält bislang keine diplomatischen Beziehungen zu den Golfstaaten. Das Land hat aber seit Jahrzehnten diplomatische Beziehungen zu seinen Nachbarn Jordanien und Ägypten, deren Bevölkerung ebenfalls mehrheitlich muslimischen Glaubens ist.

Die israelische Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat den Bau von Siedlungen in Gebieten in besetzen Westjordanland vorangetrieben, die die Palästinenser für einen eigenen Staat beanspruchen. Ein Nahostplan Trumps sieht vor, dass Israel große Teile des Westjordanlandes annektieren darf, während die Palästinenser in den übrigen Gebieten eine begrenzte Autonomie erhalten sollen.