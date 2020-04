Israel und USA loben Betätigungsverbot für Hisbollah

Anzeige

Berlin. Israel und die USA haben das Betätigungsverbot für die schiitische libanesische Islamistenvereinigung Hisbollah in Deutschland gelobt. Als “sehr wichtige Entscheidung” und “wertvollen und wichtigen Schritt im weltweiten Kampf gegen Terrorismus”, bezeichnete Israels Außenminister Israel Katz den Schritt.

Katz sagte nach Angaben seines Büros weiter: "Ich möchte der deutschen Regierung meine tiefste Anerkennung für diesen Schritt aussprechen. Ich bin sicher, dass viele Regierungen im Nahen Osten sowie Tausende Opfer des Hisbollah-Terrors sich meinem Dank für diese Entscheidung anschließen."

Katz rief andere europäische Länder sowie die Europäische Union dazu auf, Deutschland in der Sache zu folgen. Er wies darauf hin, dass Deutschland mit seiner Entscheidung nicht zwischen dem militärischen, politischen und sozialen Arm der Hisbollah unterscheide.

“Wir begrüßen diesen äußerst bedeutenden und sinnvollen Schritt Deutschlands bei der Bekämpfung des internationalen Terrors”, schrieb auch der israelische Botschafter in Berlin, Jeremy Issacharoff, am Donnerstag auf Twitter.

Bundesinnenminister Horst #Seehofer hat heute alle Aktivitäten der schiitischen Terrororganisation #Hisbollah in #Deutschland verboten. Wir begrüßen diesen extrem wichtigen und bedeutsamen Schritt Deutschlands im Kampf gegen internationalen Terrorismus. https://t.co/ldV9HE9Dp8 — Botschaft Israel (@IsraelinGermany) April 30, 2020

Sein US-Kollege Richard Grenell erklärte: "Die Entscheidung der Regierung zu handeln, spiegelt die Entschlossenheit des Westens wider, sich der globalen Bedrohung durch die Hisbollah zu stellen."

Grenell mit Appell an alle EU-Staaten

Auch Grenell appellierte an andere EU-Staaten mitzuziehen: “Wir rufen alle EU-Mitgliedstaaten dazu auf, ähnliche Maßnahmen zu treffen.”

Die 1982 im Libanon gegründete Bewegung wird für zahlreiche Anschläge gegen Israel verantwortlich gemacht. In Deutschland war bislang wie in den meisten anderen EU-Staaten nur ihr militärischer Arm verboten, die politische Vereinigung dagegen erlaubt. Die EU hat den militärischen Teil auf die Terrorliste gesetzt. Die Niederlande stufen wie die USA, Kanada und Großbritannien aber die Organisation in ihrer Gesamtheit als terroristisch ein.

Grenell sagte: "Wir fordern die EU-Mitgliedstaaten auf, die Erweiterung der EU-Terrorliste zu unterstützen und die Hisbollah in ihrer Gesamtheit zu verbieten. Wir sind bereit, im Wege der Strafverfolgung und beim Austausch nachrichtendienstlicher Informationen mit der Bundesrepublik und allen europäischen Partnern zusammenzuarbeiten, um der Hisbollah jeglichen Handlungsspielraum in Europa zu verwehren."

