Israel: Bürgerrechtler reichen erneut Petition gegen Netanjahu ein

Tel Aviv. Israelische Bürgerrechtler haben nach der Einigung auf eine Regierungsbildung erneut beim Höchsten Gericht eine Petition gegen Regierungschef Benjamin Netanjahu eingereicht. Sie wollen verhindern, dass er trotz einer Korruptionsanklage wieder Ministerpräsident werden kann, wie ein Rechtsberater der Bewegung für Qualitätsregierung am Dienstag bestätigte. Laut israelischem Fernsehen wurden zwei weitere Petitionen mit dem gleichen Ziel eingereicht.

Am Montagabend hatten sich der rechtskonservative Regierungschef Netanjahu und der Oppositionspolitiker Benny Gantz vom Mitte-Bündnis Blau-Weiß auf die Bildung einer „nationalen Notstandsregierung“ geeinigt. Beide Seiten hatten zuletzt immer wieder auf die angespannte Lage im Land wegen der Corona-Krise hingewiesen. Gantz hatte zuvor lange Zeit eine Koalition mit Netanjahu wegen dessen Korruptionsanklage abgelehnt.

Darf Netanjahu Auftrag zur Regierungsbildung erhalten?

Die Bewegung für Qualitätsregierung hatte bereits direkt nach der Parlamentswahl am 2. März eine entsprechende Petition beim Höchsten Gericht eingereicht. Dies war allerdings als verfrüht zurückgewiesen worden. Nach israelischem Recht muss ein Ministerpräsident nicht zurücktreten, wenn er angeklagt wird. Unklar ist jedoch, ob er den Auftrag zur Regierungsbildung in dem Fall überhaupt erhalten kann. Nach Angaben des israelischen Fernsehens hat das Höchste Gericht eine Stellungnahme des Staates bis Donnerstagmittag verlangt.

Nachdem Gantz zunächst mit der Regierungsbildung nach der Wahl gescheitert war, hatte Präsident Reuven Rivlin vergangenen Mittwoch das Mandat dazu an das Parlament gegeben. Nach der Einigung am Montag muss nach Angaben eines Sprechers von Rivlin die Knesset bis 7. Mai einen Kandidaten für die Regierungsbildung benennen. Dieser habe dann zwei Wochen Zeit, eine Koalition zu schmieden. Würde dies scheitern, müsste Israel zum vierten Mal seit April 2019 wählen.

Die Generalstaatsanwaltschaft wirft Netanjahu Betrug und Untreue sowie Bestechlichkeit vor. Es geht dabei um den Verdacht der Beeinflussung von Medien, angeblich krumme Deals mit Unternehmen und Luxusgeschenke befreundeter Geschäftsleute im Gegenzug für politische Gefälligkeiten. Der Regierungschef hat alle Vorwürfe zurückgewiesen.

Palästinenser sehen Koalition als Bedrohung

Die Palästinenserführung hat nach der Einigung auf eine Regierungsbildung in Israel vor den Folgen für die Stabilität in der Region gewarnt. „Eine Regierungskoalition, die auf einer Verpflichtung beruht, mehr besetztes palästinensisches Gebiet zu annektieren, ist eine Bedrohung für eine regelbasierte Weltordnung im Allgemeinen und für Frieden, Sicherheit und Stabilität im Nahen Osten im Besonderen“, sagte der Generalsekretär der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), Saeb Erekat, laut einer Mitteilung am Montagabend.

In der Vereinbarung zwischen dem rechtskonservativen Regierungschef Benjamin Netanjahu und seinem ehemaligen Herausforderer Benny Gantz heißt es, Netanjahu könne ab 1. Juli entsprechende Pläne zur Annektierung der Regierung und dem Parlament zur Billigung vorlegen. Diese Pläne sind international höchst umstritten. Die Palästinenser wollen in dem 1967 von Israel eroberten Westjordanland sowie im Gazastreifen einen unabhängigen Staat gründen, mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt.

Erekat sagte zudem: „Annektierung bedeutet das Ende für jegliche Möglichkeit einer verhandelten Lösung.“ Trump hatte den Plan Ende Januar vorgestellt, die Palästinenser lehnten ihn ab. Sie werfen der US-Regierung vor, der Plan sei proisraelisch. Die Palästinenser hatten zudem bereits Ende 2017 jegliche diplomatische Verbindungen mit den USA beendet, nachdem Trump Jerusalem in einem internationalen Alleingang als Israels Hauptstadt anerkannt hatte.

