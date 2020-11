Chef der Innenministerkonferenz warnt vor einer neuen Welle islamistischen Terrors

Anzeige

Berlin. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD), hat nach dem Anschlag von Wien vor einer neuen Welle des islamistischen Terrorismus gewarnt. „Ich bin tief betroffen und fühle mit den Opfern und Angehörigen“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) und fügte hinzu: „Ich bin besorgt, dass dies erst der Anfang einer neuen Welle sein könnte. Wir müssen die Aktivitäten zur Bekämpfung des islamistischen Terrorismus weiter verstärken.“

Die jüngsten Anschläge in Frankreich, Deutschland und Österreich machten jedenfalls „auf schreckliche Art und Weise deutlich, dass die Aktivitäten der Islamisten wieder zunehmen“, betonte der SPD-Politiker. Das Muster sei dabei ähnlich. „Wahllos werden Passanten angegriffen, um in der durch die Pandemie verunsicherten Bevölkerung Angst und Schrecken zu verbreiten.“

Bei dem Anschlag in Wien sind vier Menschen getötet worden. Die Behörden gehen von einem islamistischen Hintergrund aus. Zuvor war es in Frankreich und in Dresden zu islamistischen Anschlägen gekommen.

Die Zahl der islamistischen Gefährder in Deutschland wird derzeit mit 620 angegeben; davon halten sich 350 im Land auf.