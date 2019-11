IS-Terroristen: Aus dem türkischen Knast zurück nach Deutschland

Anzeige

Wie bei vielen Prozessen gegen mutmaßliche Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in der Türkei herrschte im ersten derartigen Gerichtsverfahren, das ab 2015 im zentralanatolischen Nigde stattfand, eine gespenstische Atmosphäre. Verhandelt wurde gegen den Deutsch-Chinesen Benjamin Xu aus Berlin und seine beiden Mittäter aus Mazedonien und der Schweiz, die ein Jahr zuvor drei Menschen bei einer Schießerei getötet und 13 teils schwer verletzt hatten. Die Angeklagten wurden per Video aus dem Gefängnis in Ankara zugeschaltet und schwiegen. Fast alle Zuschauerplätze im Saal wurden von Männern eingenommen, die türkischen Sicherheitskräften oder Geheimdiensten angehörten. Außer dem Korrespondenten des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) waren keine ausländischen Journalisten anwesend. Auch kein Vertreter der europäischen Heimatländer der Angeklagten ließ sich blicken, obwohl sich schon damals die Frage stellte, ob die Türkei die gefährlichen Männer nicht irgendwann abschieben würde.

Türkei will IS-Anhänger abschieben

Dieser Zeitpunkt ist jetzt offenbar gekommen. Der türkische Innenminister Süleyman Soylu kündigte am Montag an, dass sein Land ab sofort gefangene IS-Anhänger in ihre Heimatländer zurücksenden werde; am Donnerstag und Freitag auch neun Personen nach Deutschland, darunter Frauen und Kinder. Laut Soylu befanden sich zuletzt rund 1200 ausländische IS-Anhänger in türkischer Gefangenschaft; allein während der jüngsten Offensive der Türkei in Nordsyrien seien 287 Extremisten gefangen genommen worden. Unterschiedlichen Quellen zufolge sollen zu den "Abschieblingen" insgesamt bis zu 20 Deutsche zählen. Es ist anzunehmen, dass der 29-jährige Benjamin Xu aus Berlin dazugehört.

Xu und seine zwei etwas jüngeren Kumpane Cendrim Ramadani aus der Schweiz und Muhammad Zakiri aus Mazedonien begingen die erste schwere Gewalttat in der Türkei, die dem IS zugeschrieben wird. Alle drei wurden dafür 2016 zu mehrfach lebenslänglichen Freiheitsstrafen verurteilt. Sie waren auf dem Weg aus Syrien nach Istanbul, als sie am 20. März 2014 in Kappadokien in eine Straßenkontrolle der Gendarmerie gerieten und sofort zu ihren automatischen Waffen griffen. Nach der filmreifen Schießerei wurden sie schnell gefasst. Im vergangenen Jahr bestätigte das oberste türkische Berufungsgericht in Ankara die Schuldsprüche. Beim Prozess trugen Xu und Zakiri einen normalen Kurzhaarschnitt und legere Kleidung, nur Ramadani noch Zottelbart und lange Haare nach Art der Salafisten.

Benjamin Xu, der als Kind einer chinesischen Mutter und eines mazedonisch-albanischen Vaters in Berlin aufwuchs und die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, durchlief eine rasante Radikalisierung als Dschihadist. Nachdem er ein paar Wochen die berüchtigte Fussilet-Moschee in Berlin-Tiergarten besucht hatte, reiste er 2013 zusammen mit seinem Vater, der schon länger Islamist war, über Istanbul nach Syrien. Laut seinem Geständnis wurden Vater und Sohn von der islamistischen türkischen Hilfsorganisation Miletti Ibrahim und einem syrischen Turkmenen mit Kontakten zum türkischen Geheimdienst MIT über die Grenze geschleust. In Syrien durchliefen die Neulinge ein viermonatiges militärisches Training bei der islamistischen Tschetschenen-Miliz Junud al-Sham.

Anschlagspläne in Istanbul

Nachdem Xus Vater von einer Rakete des Assad-Regimes getötet worden war, begaben sich der Berliner und der Mazedonier Zakiri ins IS-Gebiet, wo sie den ebenfalls in Mazedonien geborenen Schweizer Ramadani kennenlernten. Im März 2014 trennten sie sich vom IS und wurden von der konkurrierenden Al-Kaida-Organisation wieder zurück in die Türkei geschleust. Sie führten zahlreiche Schusswaffen, Handgranaten, TNT-Sprengstoff professionelle Funkgeräte und 11000 Dollar in bar mit sich, außerdem Lagepläne, aus denen die Staatsanwaltschaft schloss, dass sie damals einen Anschlag in Istanbul durchführen wollten.

Benjamin Xus mögliche Rückkehr dürfte deshalb von den deutschen Behörden nicht nur mit Sorge, sondern auch mit Spannung erwartet werden. Denn Xu offenbarte laut der dem RND vorliegenden Anklageschrift brisante Details über das geheime Netzwerk, das gewaltbereite Europäer über die sogenannte Terroristen-Autobahn von der Türkei nach Syrien zum IS brachte. Im Prozess offenbarten Zeugen zudem eine mehr als heimliche Zusammenarbeit der Dschihadisten-Schleuser in der grenznahen türkischen Stadt Reyhanli mit Mitarbeitern oder Informanten des türkischen Geheimdienstes MIT – Informationen, die nie in die Öffentlichkeit gelangten.

Erdogan droht mit offenen Toren für Terroristen

Auch die anderen ehemaligen IS-Kämpfer könnten solches Wissen besitzen. Wie das türkische Innenministerium am Montag mitteilte, wurden am Montagmorgen ein amerikanischer Staatsbürger, ein Däne und angeblich auch ein Deutscher als erste IS-Beschuldigte abgeschoben. Der erste türkische Rückführungsversuch am Montag schlug allerdings spektakulär fehl, als der abgeschobene mutmaßliche US-amerikanische IS-Terrorist arabischer Abstammung an der Landgrenze von Griechenland nicht aufgenommen, sondern zurückgeschickt wurde. Auf Videobildern sieht man ihn in dem etwa 100 Meter breiten Niemandsland herumlaufen und in die Kamera winken. "Uns ist es egal, ob er an der Grenze feststeckt oder nicht", erklärte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Dienstag im türkischen Fernsehen. "Ob sie ihn reinlassen oder nicht, ist nicht unser Problem." Zudem drohte er der EU wegen deren angekündigter Sanktionen im Erdgaskonflikt um Zypern nicht nur damit, die Tore für vier Millionen Flüchtlinge zu öffnen, sondern auch für "in Syrien und der Türkei verhaftete IS-Terroristen".