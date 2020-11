IS-Sympathisant bekennt sich zu Terroranschlagsplänen auf das Weiße Haus

Anzeige

San Antonio. Ein Mann aus South Carolina hat sich der Vorbereitung von Terroranschlägen auf das Weiße Haus und den Trump-Tower in New York schuldig bekannt.

Der 34-Jährige habe die Terrororganisation Islamischer Staat unterstützen wollen und dazu mit einem 22-jährigen Texaner Informationen über den Bau von Bomben ausgetauscht, teilten die Behörden nach einem Gerichtstermin in San Antonio am Dienstag mit. Die beiden hätten zudem weitere Mitstreiter für den IS rekrutieren wollen.

Die beiden sind wegen Terrorverschwörung angeklagt. Der 34-Jährige könnte bis zu 20 Jahre ins Gefängnis kommen. Das Strafmaß soll im März verkündet werden. Seinem Mitangeklagten drohen im Fall eines Schuldspruchs bis zu 40 Jahre Gefängnis.