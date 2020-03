IS-Häftlinge flüchten nach Aufstand aus syrischem Gefängnis

Anzeige

Beirut. Mehrere Kämpfer der Terrororganisation Islamischer Staat sind aus einem Gefängnis in Syrien geflohen. Den Extremisten sei es gelungen, die Wärter zu überwältigen und das Erdgeschoss der Haftanstalt in Hasaka im Nordosten des Landes unter ihre Kontrolle zu bringen, sagte ein Sprecher der Syrischen Demokratischen Kräfte, Mustafa Bali, am Sonntag. Anti-Terror-Einheiten versuchten, die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen.

In dem Gefängnis in Hasaka sollen IS-Extremisten aus dem Ausland inhaftiert sein. Aus welchen Staaten sie stammen, ist unklar. Das von den USA angeführte Bündnis gegen den IS teilte mit, es seien aber keine ranghohen IS-Kämpfer.

Unklar, wie viele IS-Häftlinge geflohen sind

Die Syrischen Demokratischen Kräfte unter Führung von Kurdenmilizen hatten mit Unterstützung der USA den IS aus Teilen Syriens vertrieben. Das Anti-IS-Bündnis teilte über Twitter mit, es stelle Luftüberwachung bereit, um den Gefängnisaufstand niederzuschlagen.

Bali sagte, es sei unklar, wie vielen der Häftlinge die Flucht gelungen sei. Die in den Kurdengebieten aktive Medienorganisation NPA berichtete von vier entkommenen Gefangenen.

Die kurdischen Behörden betreiben im Nordosten Syriens mehr als 20 Haftanstalten, in denen rund 10.000 IS-Kämpfer eingesperrt sind. Darunter sind auch gut 2000 Ausländer, 800 davon Europäer.

