Irreführende Corona-Aussagen - Biden kritisiert Trump: “Hat nicht mehr alle Tassen im Schrank”

Carson City. US-Präsident Donald Trump und der demokratische Präsidentschaftsbewerber Joe Biden haben ihren Wahlkampf am Sonntag fortgesetzt. Gut zwei Wochen vor der Präsidentschaftswahl am 3. November hielt Trump am Sonntag (Ortszeit) eine Veranstaltung in Carson City (US-Bundesstaat Nevada) und Biden in Durham (North Carolina). In Nevada hat seit 2004 kein Republikaner mehr gewonnen, in North Carolina seit 2008 kein Demokrat.

Trump, der selten in die Kirche geht, besuchte einen Gottesdienst und eine Spendenveranstaltung vor seinem Wahlkampfauftritt vor Tausenden Unterstützern, die Ellenbogen an Ellenbogen saßen, Trump zujubelten und Biden und die Presse ausbuhten. Die meisten Besucher trugen keine Maske, obwohl die Zahl der Coronavirus-Fälle in den USA weiter zunimmt. Der Republikaner Trump warnte erneut davor, dass ein Wahlsieg Bidens Ausgangssperren bedeuten würde, und schien sich darüber lustig zu machen, dass Biden den Rat von Wissenschaftlern befolgen will. „Wenn ich total auf die Wissenschaftler hören würde, hätten wir ein Land, das in einer massiven Depression wäre“, sagte Trump.

Auch Biden, praktizierender Katholik, besuchte einen Gottesdienst im Bundesstaat Delaware, bevor er in North Carolina vor Anhängern auftrat, die in ihren Autos saßen, um sich vor einer Coronavirus-Ansteckung zu schützen. Er sprach über Änderungen im Justizsystem, um strukturellen Rassismus zu bekämpfen und versprach zu helfen, Vermögen in schwarzen Gemeinden aufzubauen.

Biden merkte an, dass Trump in Bezug auf die Pandemie glaubt, das Schlimmste sei überstanden, wenn das Gegenteil der Fall sei. „Es wird schlimmer“, sagte Biden. “Wie mein Großvater sagen würde: 'Der Typ hat nicht mehr alle Tassen im Schrank, wenn er glaubt, dass wir über den Berg sind”, sagte der Demokrat. “Es wird schlimmer, und er lügt uns weiterhin über die Gegebenheiten an.”

Video Biden fordert weiter zur Briefwahl auf 1:37 min Einem Wahlprojekt der Universität in Florida zufolge, haben bislang rund 27,7 Millionen US-Wahlberechtigte ihre Stimmzettel per Post oder persönlich abgegeben. © Reuters

Beide Kandidaten versuchen Wähler zu überzeugen und ihren Sieg zu sichern. Nationale Umfragen zeigten zuletzt jedoch beständig einen Vorsprung von Biden.