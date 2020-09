Irre Verschwörungserzählung: Reichstags-Polizist soll Schauspieler gewesen sein

Anzeige

Berlin. Karsten Bonack kennt Berlin von seiner härtesten Seite. Der Polizeihauptkommissar ist seit 30 Jahren im Dienst. Zeitweise leitete er eine Sondereinheit, die am Drogenumschlagplatz Kottbusser Tor Jagd auf Dealer und Schläger machte. Am Abend des 29. August steht Bonack auf den Stufen des Reichstagsgebäudes, als Demonstranten die Absperrungen überwinden. Einige trugen Reichsflaggen.

“Uns kam ein Mob entgegen”, erinnert sich Bonack in einem Radiointerview. “Die wollten auf jeden Fall ins Gebäude", merkt er. Ohne Helm, nur mit seinem Funkgerät bewaffnet, schreit er auf die Menschen auf der Treppe ein. “Ich möchte, dass du jetzt runtergehst”, fordert er unmissverständlich. Kollegen mit Schlagstöcken kommen zu Hilfe.

09.09.2020, Berlin: Bundestagsabgeordnete applaudieren den Polizeibeamten, Karsten Bonack (r), applaudiert zurück. © Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Bonack und seine Kollegen werden von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Schloss Bellevue empfangen, sie sitzen auf der Ehrentribüne des Bundestags, bekommen stehenden Applaus von allen Fraktionen - außer der AfD.

Video Bundespräsident Steinmeier zum Reichstags-Vorfall 2:01 min Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das Vordringen von Demonstranten auf die Treppe des Reichstagsgebäudes in Berlin erneut scharf verurteilt. © Reuters

Im Netz aber kursiert eine absurde Verschwörungserzählung über Bonack: Er sei gar kein echter Polizist, sondern ein Schauspieler, der Sturm auf die Treppe des Reichstagsgebäudes nur inszeniert.

Die Auflösung ist einfach: Als Leiter der “Einsatzgruppe Kotti” stand Bonack mehrfach im Fokus der Medien. So wurde er einmal von der “B.Z.” begleitet und auch von “Stern TV” gefilmt. Und er ist auch in der RTL-Serie “Achtung Kontrolle” zu sehen. Das ist keine journalistische Reportage, sondern ein so genanntes “Scripted Reality”-Format. Nach Drehbuch werden dort Polizeieinsätze wie am Kottbusser Tor nachgestellt. Und Bonack spielt sich selbst - wie etwa hier ab Minute 7:34.

Er ist aber trotzdem kein Schauspieler, sondern echter Polizist.

Wie aber kommt ein Polizeibeamter vom Kottbusser Tor zum Reichstagsgebäude? Die Erklärung ist ebenfalls einfach: Bonack ist nicht mehr bei der “Einsatzgruppe Kotti”, sondern im Abschnitt 54 in Neukölln eingesetzt. Bei Großdemonstrationen wie am 29. August werden nicht nur die regulären Einsatzhundertschaften mobilisiert, sondern auch so genannte “Alarmhundertschaften". Diese bestehen aus Polizisten, die regulär in normalen Revieren oder Polizeiwachen arbeiten und nur in bestimmten Fällen und für einen kurzen Zeitraum zu größeren Einheiten zusammengestellt werden.

Im Goldenen Buch des Bundespräsidenten unterschrieb Bonack als Vertreter der Alarmhundertschaft der Direktion 5, zusammen mit zwei Kollegen aus seiner Einheit.