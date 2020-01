Iranische Justiz meldet Festnahmen nach Abschuss von Flugzeug

Anzeige

Dubai. Die iranische Justiz hat nach dem Abschuss eines ukrainischen Passagierflugzeugs Verdächtige festgenommen. Nach "umfassenden Ermittlungen" seien "einige" Personen verhaftet, sagte Justiz-Sprecher Gholamhossein Esmaili am Dienstag. Er wurde in iranischen Staatsmedien zitiert. Esmaili nannte weder eine konkrete Zahl noch Namen.

Der iranische Präsident Hassan Ruhani hatte kurz zuvor ein Sondergericht gefordert, um das Geschehen in der vergangenen Woche prüfen zu lassen. Einsatzkräfte des Landes hatten den Flieger am Mittwoch nach seinem Start in Teheran abgeschossen, alle 176 Menschen an Bord wurden getötet. Drei Tage später räumte der Iran einen Abschuss durch die Revolutionsgarde ein.

Ruhani sagte am Dienstag, der Vorfall sei ein "schmerzhafter und unverzeihbarer" Fehler gewesen. Seine Regierung werde dafür sorgen, dass die Verantwortlichen bestraft würden.

RND/AP