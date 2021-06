Iranische Behörden: Sabotageangriff auf Atomanlage verhindert

Anzeige

Teheran. Die iranischen Behörden haben nach eigenen Angaben einen Sabotageangriff auf eine zivile Atomanlage in der Nähe von Teheran vereitelt. Das staatliche Fernsehen berichtete am Mittwoch, es habe keine Opfer gegeben und auch das Gebäude sei nicht beschädigt worden. Das Atomprogramm sei nicht beeinträchtigt. Die Behörden arbeiteten daran, die Täter zu identifizieren.

Einzelheiten zur Art des Angriffs wurden in den iranischen Medien nicht erwähnt. Es hieß lediglich, Ziel sei eine atomare Anlage in Karadsch gewesen, rund 40 Kilometer nordwestlich von Teheran. Die iranischen Behörden gaben nicht an, welche Einrichtung in Karadsch angegriffen wurde.

Reihe von mysteriösen Störfällen

Es gibt dort zwei Anlagen, die mit dem iranischen Atomprogramm in Verbindung gebracht werden, darunter ein Zentrum für landwirtschaftliche und medizinische Forschung. Die iranische Atomenergie-Organisation beschreibt das Zentrum als eine 1974 gegründete Einrichtung, die Atomtechnologie zur Verbesserung der „Qualität von Boden, Wasser, Landwirtschaft und Viehzucht“ einsetzt.

In den vergangenen Monaten hatte es eine Reihe mutmaßlicher Sabotageangriffe auf das iranische Atomprogramm gegeben. Unter anderem wurde in der unterirdischen Atomanlage in Natans ein mysteriöser Störfall registriert, bei dem Uranzentrifugen beschädigt wurden.

Im vergangenen Jahr hatte es dort bereits eine Explosion gegeben. Viele vermuten, das Israel hinter solchen Vorgängen steckt. Israel hat dies jedoch nie bestätigt. Der Iran hat in diesem Zusammenhang von nuklearem Terrorismus gesprochen.