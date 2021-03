Iran stimmt Gesprächen mit Atomenergiebehörde über offene Fragen zu

Ein iranischer Geistlicher geht während eines groß angelegten Luftverteidigungsmanövers, das von den iranischen Revolutionsgarden an einem unbekannten Ort inszeniert wurde, an Raketen vorbei. Nach monatelangem Stillstand hat der Iran Gesprächen über ungeklärte Atom-Fragen zugestimmt. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) werde sich Anfang April mit Vertretern Teherans zunächst auf Ebene technischer Experten treffen, sagte IAEA-Chef Grossi am Donnerstag in Wien. © Quelle: Epa Str/EPA/dpa