Iran: Staatsfernsehen berichtet über Raketenstart

Anzeige

Anzeige

Teheran. Im Iran ist laut einem Bericht des Staatsfernsehens eine Rakete mit einem Satellitenträger und drei Objekten ins All gestartet. Ob eines der Objekte in die Erdumlaufbahn eintrat, war unklar. In dem Bericht vom Donnerstag wurde nicht mitgeteilt, wann der Raketenstart erfolgte und um welche Objekte es sich handelte.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums beschrieb die verwendete Rakete als „Simorgh“ oder „Phoenix“. Die drei Objekte seien in 470 Kilometer Höhe gebracht worden, sagte Ahmad Hosseini weiter. Er sprach von einer „ordnungsgemäßen“ Leistung des Raumfahrtzentrums und des Satellitenträgers.

Liste von Satellitenstarts veröffentlicht

Iranische Staatsmedien haben kürzlich eine Liste geplanter Satellitenstarts für das zivile Raumfahrtprogramm der Islamischen Republik veröffentlicht. Dabei kam es in der Vergangenheit zu einer Reihe Fehlstarts. Die paramilitärischen Revolutionsgarden betreiben ein eigenes Programm, mit dem im vergangenen Jahr erfolgreich ein Satellit in die Erdumlaufbahn gebracht wurde.

Anzeige

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Der Bericht über den Raketenstart erfolgte während laufender Verhandlungen über das in Scherben liegende internationale Atomabkommen von 2015. Dabei nehmen die Unterhändler Teherans eine harte Haltung gegenüber den fünf verbliebenen Unterzeichnern ein.