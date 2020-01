Iran-Krise: Wie geht es weiter mit der Bundeswehr in Erbil?

Anzeige

Berlin. Lange galt Erbil als sicher. Doch nach dem iranischen Raketenangriff auf US-Stellungen westlich von Bagdad und im weiter nördlich gelegenen Erbil prüft die Bundeswehr, den Teilabzug deutscher Soldaten auf das Kontingent im Norden des Irak auszudehnen.

„Wir haben mit der internationalen Koalition sowieso vereinbart, dass alle Kräfte, die nicht benötigt werden, keinem unnötigen Risiko ausgesetzt werden“, sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Mittwoch in der ARD. Deshalb seien die deutschen Soldaten am Montag aus dem Militärkomplex Tadschi im Zentralirak abgezogen worden. Nun sei man in der Planung auch für „mögliche Teilrückverlegungen“ von Soldaten, die aktuell in Erbil stationiert sind.

Verteidigungsministerium prüft Teilabzug aus Erbil

Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums erklärte am Mittwoch in Berlin, den Bundeswehr-Angehörigen in Erbil gehe es gut. Niemand von ihnen sei bei dem iranischen Angriff verletzt worden. Dennoch werde ein Teilabzug geprüft. Die Frage, wie viele der derzeit noch 117 in Erbil stationierten deutschen Soldaten den Marschbefehl erhalten sollen, beantwortete sie nur indirekt. Rund die Hälfte des Kontingents sei für die Ausbildung kurdischer Peschmerga abgestellt. „Und die findet zurzeit nicht statt.“

Video Iran macht Drohungen wahr: Angriffe auf US-Militär im Irak 1:11 min Der Iran hatte „Schwere Rache“ wegen der Tötung Ghassem Soleimanis geschworen – nun macht die islamische Republik ernst und greift US-Truppen mit Raketen an. © Jörg Köpke/dpa

Laut Ministeriumssprecherin kümmert sich die andere Hälfte der deutschen Soldaten zusammen mit slowenischen Verbündeten um die Aufrechterhaltung und Verteidigung des Lagers in Erbil. Die slowenische Regierung teilte am Mittwoch mit, die dort im Rahmen einer von Deutschland geführten Ausbildungsmission stationierten slowenischen Soldaten abziehen zu wollen. Das Verteidigungsministerium in Ljubljana erklärte, der Rückzug werde „in Kooperation mit unseren deutschen Partnern“ erfolgen.

Die Bundeswehr sollte besonnen auf den iranischen Raketenangriff reagieren und nicht vorschnell aus Erbil abziehen. Roderich Kiesewetter CDU-Außenexperte

Vertreter der Regierungsfraktionen von Union und SPD im Bundestag widersprachen Forderungen der Opposition, das deutsche Kontingent aus Erbil komplett abzuziehen. „Die Bundeswehr sollte besonnen auf den iranischen Raketenangriff reagieren und nicht vorschnell aus Erbil abziehen“, sagte CDU-Außenexperte Roderich Kiesewetter dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Die Soldaten seien gewohnt, in einem kritischen Umfeld zu sein. Sie selbst könnten die beste Risiko-Abwägung abgeben, die sich auf die Einschätzung der vor Ort befindlichen Dienste stütze. „Ein überstürzter Abzug würde ein falsches Signal setzen. Deutschland sollte jeden Schritt mit seinen Partnern abstimmen“, sagte Kiesewetter.

Grünen-Politiker Omid Nouripour, wie Kiesewetter Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, hatte zuvor erklärt, die Lage mache eine Präsenz deutscher Soldaten im Irak nicht mehr möglich. „Durch den Beschluss des irakischen Parlaments ist das eindeutige Signal gesetzt, dass ausländische Streitkräfte dort überhaupt nicht mehr willkommen sind. Da kann man nicht mehr bleiben.“

SPD-Verteidigungsexperte Thomas Hitschler betonte, er erwarte am Donnertag in einer Sondersitzung des Verteidigungsausschusses Antworten der Bundesregierung auf die Sicherheitslage im Irak. „Für uns ist klar, dass Auftrag und Risiko des Einsatzes der Bundeswehr besonnen und sorgsam abgewogen werden“, sagte Hitschler dem RND.