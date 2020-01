Iran erklärt US-Militärkommando zu “Terroristen”

Anzeige

Anzeige

Teheran. Das iranische Parlament hat das amerikanische Militärkommando im US-Verteidigungsministerium zu "Terroristen" erklärt. Die dazu gehörenden Personen würden damit Ziel iranischer Sanktionen, heißt es in einem im Schnellverfahren verabschiedeten Gesetz, das am Dienstag bekannt wurde.

Im ganzen Land dauerte die Trauer um den von den USA gezielt getöteten General Kassem Soleimani an; der Kommandeur der Revolutionsgarde, Hossein Salami, erklärte vor dessen Beisetzung in Kerman, der Iran werde jene Orte "in Brand stecken", die von den USA unterstützt würden. Bei dem Trauermarsch ereignete sich zudem Tragisches. Das iranische Staatsfernsehen meldete 35 Tote und 48 Verletzte durch Massenpanik.

Video Trauerzeremonie in Soleimanis Heimatstadt vor Beisetzung 1:00 min In der Heimatstadt des von den USA getöteten iranischen Top-Generals Kassem Soleimani haben sich vor dessen Beisetzung tausende Trauernde versammelt. © Afp

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Das vom Parlament in Teheran verabschiedete Gesetz dürfte im Zusammenhang mit der von der iranischen Führung angedrohten harten Vergeltung stehen. Es scheint zudem eine Reaktion auf die von US-Präsident Donald Trump im April verkündete Entscheidung zu sein, die Revolutionsgarde zu einer terroristischen Organisation zu erklären. Auf dieser Grundlage traf das Pentagon die Entscheidung für den Angriff, mit dem Soleimani, Chef der Al-Kuds-Einheit der Revolutionsgarde, getötet wurde.

Der Iran warnte außerdem vor einer „Kriegstreiberei“ der USA und warb für eine konstruktive regionale Zusammenarbeit. „Die USA haben mit der Tötung eines hochrangigen iranischen Offiziers einen gefährlichen Kurs eingeschlagen, der schon sehr bald die gesamte Region gefährden könnte“, sagte Außenminister Mohammed Dschwad Sarif am Dienstag.

"Große historische Lüge"

Die Behauptung der USA, Frieden und Sicherheit für die Region zu wollen, sei lediglich „eine große historische Lüge“, sagte Sarif. Die USA hätten mehrmals bewiesen, dass ihre politischen Fehlkalkulationen über den Iran nicht nur die Region, sondern die ganze Welt gefährden, fügte der iranische Chefdiplomat hinzu.

Anzeige

Als Lösung für dass Problem schlug Sarif eine regionale Zusammenarbeit ohne die Anwesenheit der USA vor. Dies wäre weitaus konstruktiver für die Region, als Milliarden in amerikanische Militärausrüstungen zu investieren. „In dem Zusammenhang hat Präsident Hassan Ruhani den Friedensplan für den Persischen Golf und die Straße von Hormus vorgeschlagen“, sagte Sarif nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna.

Den Plan hatte Ruhani im September vergangenen Jahres den Vereinten Nationen in New York vorgelegt. Die iranische Initiative soll sowohl die sichere Schifffahrt im Persischen Golf garantieren, als auch die Spannungen in der Region reduzieren.

Anzeige

RND/AP/dpa