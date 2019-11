Irakischer Ministerpräsident will zurücktreten

Anzeige

Anzeige

Bagdad. Der irakische Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi will nach einem Tag des Blutvergießens mit mehr als 40 Toten zurücktreten. Er werde dem Parlament ein amtliches Memorandum vorlegen und darin um den Rücktritt seiner derzeitigen Regierung bitten, sagte Abdel Mahdi am Freitag in einer Stellungnahme.

Die Erklärung kam kurz nach der Aufforderung des höchsten schiitischen Geistlichen des Iraks an das Parlament, der Regierung die Unterstützung zu entziehen. In seiner Predigt zum Freitagsgebet in der heiligen Stadt Nadschaf sagte Großajatollah Ali al-Sistani, das Parlament, das Abdel Mahdis Regierung bestätigt habe, sei „eingeladen, seine Wahl in dieser Hinsicht zu überdenken“.

40 Regierungskritiker erschossen

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Al-Sistani wandte sich auch an die seit fast zwei Monaten protestierenden Demonstranten. Ihre Bewegung solle unterscheiden zwischen jenen Demonstranten mit friedlichen und denen mit bösen Absichten.

Am Donnerstag erschossen Einsatzkräfte 40 regierungskritische Demonstranten in Bagdad und im Süden des Landes, wie aus Sicherheits- und Krankenhauskreisen verlautete. Seit fast zwei Monaten demonstrieren Regierungskritiker in Bagdad und im überwiegend schiitischen Süden des Landes. Sie beklagen Korruption in der politischen Führung und lehnen den wachsenden Einfluss des Irans ab. Mehr als 350 Menschen sind seither getötet worden - Einsatzkräfte verwenden regelmäßig scharfe Munition und Tränengas.

RND/AP