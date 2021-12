Irak: Explosion fordert Todesopfer

Anzeige

Bei einer Explosion in der südirakischen Stadt Basra sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen seien verletzt worden, berichtete die staatliche irakische Nachrichtenagentur INA am Dienstag unter Berufung auf den Gouverneur der Provinz Basra, Assad al-Aidani.

Demnach war die Ursache zunächst unklar. INA meldete jedoch unter Berufung auf Sicherheitskreise, ein mit einem Sprengsatz beladenes Motorrad sei explodiert. Augenzeugen berichteten, die Explosion habe eine belebte Straße getroffen. Auf Bildern in sozialen Medien waren ein brennendes Auto und ein zerstörter Kleinbus zu sehen.

Trotz der militärischen Niederlage der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sind Zellen der Dschihadisten im Irak weiter aktiv. Im vor allem von Schiiten bewohnten Süden des Landes ist es in den vergangenen Jahren jedoch nur selten zu Explosionen gekommen. Der sunnitische IS greift normalerweise Ziele im Norden und Westen des Irak an.