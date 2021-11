Inzidenz von 751: Lockdown für Ungeimpfte in Österreich wohl „nur noch eine Frage von wenigen Tagen“

- Wien 05.11.2021 - Coronavirus-Krise - Heute am Abend fand im Bundeskanzleramt ein weiterer Corona-Gipfel der Bundesregierung mit den Landeshauptleuten zur anhaltenden Coronaviruskrise und den stark steigenden infektionszahlen statt. Im Anschluss gab es eine Pressekonferenz. PHOTO: Bundeskanzler Alexander Schallenberg ÖVP, während der Pk. // Vienna Austria - Coronavirus crises - This evening another corona summit of the federal government took place in the Federal Chancellery with the governors on the ongoing coronavirus crisis and the rapidly increasing number of infections. Afterwards there was a press conference. Beratungen Regierung und Experten zur Coronakrise *** Vienna 05 11 2021 Coronavirus crisis This evening another coron PUBLICATIONxNOTxINxAUT © Quelle: imago images/photonews.at