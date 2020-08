Interview - Dirk Wiese (SPD) zu Belarus: “Lukaschenko ist unberechenbar”

Anzeige

Anzeige

Berlin. Herr Wiese, die EU-Staats- und Regierungschefs haben beschlossen, die Wahl nicht anzuerkennen. Was bedeutet das praktisch?

Es ist zunächst ein deutliches Zeichen an die Demonstranten in Belarus, dass wir die Wahl ähnlich einschätzen wie sie: Sie war nicht frei und nicht fair. Außerdem war der Beschluss ein wichtiges Signal der Geschlossenheit in der EU. Es hatte zwischen den Mitgliedsstaaten ja durchaus Diskussionen gegeben über die Art und Weise einer schnellen und entschlossenen Reaktion. Diese haben wir in der EU hinbekommen, das hat Außenminister Maas mit seinen Kolleginnen und Kollegen sehr schnell auf den Weg gebracht.

Der Kontakt zu Weißrussland würde abbrechen? Oder gibt es ihn schon jetzt nicht mehr?

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Natürlich gibt es ihn. Es ist die Stunde der Diplomatie. Es werden die unterschiedlichsten, auch inoffiziellen Gesprächskanäle genutzt, um im Austausch zu bleiben. Wir haben eine Botschaft in Minsk und viele Kontakte, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben, in denen sich Belarus gegenüber Europa geöffnet hatte. Wir haben ein sehr gutes Bild der Lage vor Ort.

Protestiert die Mehrheit der Bevölkerung?

Die Entwicklung hat schon Wucht. Überraschend ist, dass so viele Menschen demonstrieren und wie ausdauernd sie sind. Und dass in Staatsbetrieben gestreikt wird, hat kaum jemand erwartet.

Video Proteste in Belarus gehen weiter 1:36 min Am Mittwoch versammelten sich Demonstranten vor dem Innenministerium in Minsk und forderten die Freilassung von politischen Gefangenen. © Reuters

Anzeige

Lukaschenko sagt, die Demonstrationen seien von außen gesteuert.

Das ist ein durchsichtiger Ablenkungsversuch. Es handelt sich um ein innerbelarussisches Aufbegehren von völlig unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Sie haben nach 26 Jahren Lukaschenko einfach keine Lust mehr auf Lethargie und Unterdrückung.

Anzeige

Wie groß ist die Gefahr einer Eskalation?

Das ist schwierig zu beurteilen. Nach einer kurzen Beruhigung der Lage werden Lukaschenkos Worte gerade wieder härter. Das zeigt, dass er sehr in die Ecke getrieben ist. Es ist die Frage, ob es einen Weg für ihn gibt, von der Macht zu lassen – oder ob er bis zum Äußersten geht. Es kommt darauf an, ob und wie die Sicherheitskräfte zu Lukaschenko halten und wie sich Russland verhält. Es kann einen Weg wie in Armenien geben, wo die Demonstranten sehr deutlich gemacht haben, dass es sich um eine innerarmenische Angelegenheit handelt, die nichts am Verhältnis des Landes zu Russland ändern wird. Russland hat nicht eingegriffen. Lukaschenko ist unberechenbar, das macht die Situation so schwierig.

ZUM THEMA Zehn Tage Haft für einen Song - zwei Belarussen berichten

Verzichtet die EU deswegen darauf, Lukaschenkos Rücktritt zu fordern?

Es ist ein Spagat. Wir müssen klarmachen, was wir nicht tolerieren und für welche Werte wir stehen, sollten aber keine Möglichkeit bieten, etwas zu instrumentalisieren. Eine Rücktrittsforderung wäre für den innerbelarussischen Dialog nicht hilfreich.

Die Warnung vor der Einmischung von außen gibt es auch aus Russland. Wie bewerten Sie das?

Anzeige

Russland wartet derzeit noch ab. Die Gefahr eines militärischen Eingreifens Russlands sehe ich aber derzeit nicht. Deswegen betonen wir auch, dass es sich um einen innerbelarussischen Konflikt handelt.

Die EU gibt Geld für die Zivilgesellschaft, betont aber auch, man mische sich nicht ein. Wie passt das zusammen?

Es ist nicht neu, dass wir Belarus unterstützen und einen engen Austausch haben. Das passiert schon bisher im Rahmen der östlichen Partnerschaft der EU, zu der auch die Ukraine, Georgien, Aserbaidschan und Armenien gehören. Die Unterstützung der Zivilgesellschaft baut auf bestehenden Strukturen auf.

Laufen alle diese Projekte gerade ohne Änderung weiter?

Nein. Anfang des Jahres hat eine eine deutsch-belarussische Beratergruppe ihre Arbeit aufgenommen. Sie bereitet einen Rechtsstaatsdialog vor und soll die Wirtschaftsbeziehungen vertiefen und kulturelle Verständigung fördern, etwa über Schüler- und Studentenaustausch. Es sollte Menschen zusammenbringen. All das ist jetzt ausgesetzt. Es bringt ja nichts, zum Beispiel über gemeinsame Kulturprojekte zu reden, wenn gerade Menschen mit Polizeigewalt niedergeknüppelt werden. Wenn sich die Entwicklung zum Positiven ändert, kann man die Beratergruppe jederzeit wieder einsetzen.

Die Anerkennungsquote für Asylbewerber aus Belarus liegt unter 5 Prozent. Ist das nachvollziehbar?

Anzeige

Auch bei Ländern, in denen wir deutliche rechtsstaatliche Defizite sehen, muss bei Asylanträgen immer der Einzelfall betrachtet werden, also ob eine politische Verfolgung der jeweiligen Person vorliegt. Das machen unsere Asylbehörden auch.

Sollte sich die Kanzlerin mit Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja treffen?

Die Bundesregierung setzt sich für einen politischen Dialog ein, hat aber auch klargemacht, dass sie die Vermittlerrolle nicht unbedingt bei sich sieht. Eine Möglichkeit wäre etwa eine Vermittlung mit Einbindung der OSZE, deren Mitglied Belarus ist – wie übrigens auch Russland.

Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny, dem Lukaschenko Einmischung vorgeworfen hat, liegt im Koma. Sehen Sie einen Zusammenhang?

Ich beobachte das mit großer Sorge. Aber ich kenne noch keine Details. Klar ist: Nawalny hat in Russland als Oppositionspolitiker und Korruptionsaufklärer viele Feinde und schon oft Probleme bekommen. So ist er nicht zu Wahlen zugelassen und immer wieder verhaftet worden. Ich hoffe vor allem sehr, dass er wieder gesund wird und die Vorgänge schnellstmöglich aufgeklärt werden.

Auch im Fall Belarus zeigt sich, wie misstrauisch sich der Westen und Russland gegenüberstehen. Wie lässt sich diese neue Blockkonfrontation auflösen?

Ich sehe es nicht in dieser Extremität. Es gibt auch vieles, was gut und konstruktiv läuft. Das Verhältnis ist nicht schwarz-weiß, es hat sehr viele Grautöne. Bei allen Problemen ist es wichtig, im Gespräch zu den Themen zu bleiben, die uns gleichermaßen beschäftigen. Ich sehe zum Beispiel die Entwicklungen in der internationalen Rüstungskontrolle mit Sorge. Keine Seite sollte einen Zusammenbruch riskieren, allein schon im Eigeninteresse. Politische Kontakte sind dringend erforderlich, damit es nicht zu Missverständnissen kommt.