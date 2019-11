Interne Ermittlungen nach Polizei-Foto vor rechtem Graffito

Anzeige

Cottbus. Nach einem umstrittenen Foto von Polizisten vor dem Spruch "Stoppt Ende Gelände" in der Lausitz untersucht die Polizei den Vorgang. Am Samstag wollen Klimaaktivisten der Gruppierung "Ende Gelände" dort protestieren. Begleitet werden die Aktionen von einem Großaufgebot der Polizei. Die fotografierten Beamten wurden nun von dem Einsatz ausgeschlossen. Eine interne Revision müsse herausfinden, aus welcher Motivation heraus die neun Einsatzkräfte sich so haben ablichten lassen und auf welchem Weg das Foto ins Internet gekommen sei, sagte Polizeisprecher Torsten Herbst am Freitag. Aus den Ergebnissen der Untersuchungen werde dann über weitere Maßnahmen entschieden.

Auf einem Foto posieren neun Polizisten in Dienstuniform vor einem Graffito mit der Aufschrift "Stoppt Ende Gelände!". Daneben war ein Wappen aufgemalt, das mit einer rechtsextremen Kampagne in Verbindung gebracht wird. Die Polizisten gehören zu einer Gruppe der Bereitschaftspolizei Cottbus.

Polizeisprecher Herbst sagte zu dem Foto: "Das geht gar nicht." Die Polizei gehe in das Protestwochenende mit der grundgesetzlichen Verpflichtung, jegliche Versammlung neutral zu schützen. "Es kann nicht sein, dass dagegen verstoßen wird."

Nach Angaben von Herbst sind sechs Tatverdächtige gestellt worden, die im Verdacht stehen, den Spruch auf die Wand gesprüht zu haben. Einer von ihnen sei der Polizei wegen rechtsmotivierter Straftaten bekannt. Noch in der Nacht sei die Wand wieder übermalt worden.

RND/dpa